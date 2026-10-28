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Футбол 28 жовтня 2026 · 21:19

Втрачений розгром та рятівний автогол: українські клуби видовищно стартували у футзальній ЛЧ

Київський ХІТ і дніпровський "Атлетик" провели надрезультативні перші матчі
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Втрачений розгром та рятівний автогол: українські клуби видовищно стартували у футзальній ЛЧ
ХІТ втратив суттєву перевагу (фото: ФК ХІТ)

Вітчизняні команди розпочали виступи в основному раунді Ліги чемпіонів-2026/27 з футзалу. Чинний чемпіон України київський ХІТ та дніпровський "Атлетик" провели свої стартові поєдинки на євроарені.

Про це повідомляє Sport RBC.UA.

Драма ХІТа в Португалії

Київський ХІТ у гостьовому поєдинку шляху А зустрівся з португальською "Бенфікою". Підопічні Сергія Журби провели потужний відрізок і завдяки дублю Келвіна, автоголу суперників та влучному удару Педяша вели з рахунком 4:1 на 23-й хвилині.

Однак чемпіон Португалії пішов на ризик, задіяв "штучну більшість" і завдяки неймовірному камбеку зрівняв рахунок на 36-й хвилині. На останніх секундах Чернявський відправив м'яч у сітку господарів, але рефері скасував гол через гру рукою.

"Бенфіка" (Португалія) – ХІТ (Україна) – 4:4

Голи: Морейра, 17, Феррейра, 32, Роша, 34, Монтейру, 36 – Коелью, 10 (автогол), Келвін, 14, 23, Педяш, 18

Яскравий дебют "Атлетика"

Дніпровський "Атлетик" під керівництвом Дениса Овсяннікова у своєму першому в історії матчі на міжнародній арені протистояв чеському "Хрудіму" в рамках шляху В.

Пропустивши першими на 12-й хвилині, дніпряни відповіли історичним першим голом Андре та точним ударом капітана Васильєва, вперше вийшовши вперед (2:1). У другій половині чеська команда повернула собі перевагу, але на 36-й хвилині український легіонер "Хрудіма" Грицина зрізав м'яч у власні ворота та встановив остаточний рахунок.

"Атлетик" (Україна) – "Хрудім" (Чехія) – 3:3

Голи: Андре, 16, Васильєв, 25, Грицина, 36 (автогол) – Дрозд, 12, 35, Громек, 33

Формат турніру та наступні матчі

Українські клуби виступають у різних шляхах турніру і вирішують різні завдання. Для виходу до наступного раунду ХІТу достатньо фінішувати в топ-3 своєї групи, тоді як дебютанту євроарени з Дніпра необхідно вигравати свій квартет.

У 2-му турі групового етапу 29 жовтня "Атлетик" зіграє проти австрійського "Граца" (о 18:30 за київським часом), а ХІТ протистоятиме нідерландському клубу "Тайгерс Рурмонд" (о 21:30).

Також сьогодні "Динамо" стартувало в Юнацькій лізі УЄФА з гарячої перемоги.

Головні матчі
Серія А 28 жовтня 19:30
Мілан - : - Болонья
Серія А 28 жовтня 19:30
Венеція - : - Інтер
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