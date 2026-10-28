Перемога на досвіді: Філіппов приніс "Поліссю" перемогу над аматорами в Кубку України

Житомирське "Полісся" обіграло аматорський "Новий Розділ" у матчі 1/8 фіналу Кубка України. Обидва голи господарі забили ще в першому таймі.

Про перебіг та результат матчу повідомляє Sport RBC.UA .

Кубок України-2026/27. 1/8 фіналу

"Полісся" - "Новий Розділ" - 2:0 (2:0, 0:0)

Голи: Філіппов, 10, Гайдучик, 33.

"Полісся" вирішило все до перерви

Команда Руслана Ротаня здобула перемогу над аматорами з Львівщини з рахунком 2:0 та пробилася до наступного раунду турніру.

Рахунок на 10-й хвилині відкрив нападник Олександр Філіппов. На 33-й хвилині Микола Гайдучик подвоїв перевагу житомирців.

"Полісся" мало значну перевагу за ударами та володінням м’ячем. Після перерви житомирці знизили темп, але втримали комфортний рахунок і не дозволили супернику повернутися в гру.

Як команди дісталися 1/8 фіналу

"Полісся" розпочало виступи в Кубку України зі стадії 1/16 фіналу, де перемогло "Кудрівку" з рахунком 2:0. Тоді голами відзначилися Микола Гайдучик і Леандру Андраде.

"Новий Розділ" перед зустріччю з житомирцями пройшов двох суперників. Аматорський клуб здолав київський "Атлет" (2:1), а потім переміг "Агротех" (3:1).