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Футбол 28 жовтня 2026 · 15:42

Перемога на досвіді: Філіппов приніс "Поліссю" перемогу над аматорами в Кубку України

Житомирці перемогли "Новий Розділ" завдяки голам Філіппова та Гайдучика
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Перемога на досвіді: Філіппов приніс "Поліссю" перемогу над аматорами в Кубку України
"Вовки" без проблем вийшли в 1/4 фіналу (Фото: ФК "Полісся")

Житомирське "Полісся" обіграло аматорський "Новий Розділ" у матчі 1/8 фіналу Кубка України. Обидва голи господарі забили ще в першому таймі.

Про перебіг та результат матчу повідомляє Sport RBC.UA.

Кубок України-2026/27. 1/8 фіналу

"Полісся" - "Новий Розділ" - 2:0 (2:0, 0:0)

Голи: Філіппов, 10, Гайдучик, 33.

"Полісся" вирішило все до перерви

Команда Руслана Ротаня здобула перемогу над аматорами з Львівщини з рахунком 2:0 та пробилася до наступного раунду турніру.

Рахунок на 10-й хвилині відкрив нападник Олександр Філіппов. На 33-й хвилині Микола Гайдучик подвоїв перевагу житомирців.

"Полісся" мало значну перевагу за ударами та володінням м’ячем. Після перерви житомирці знизили темп, але втримали комфортний рахунок і не дозволили супернику повернутися в гру.

Як команди дісталися 1/8 фіналу

"Полісся" розпочало виступи в Кубку України зі стадії 1/16 фіналу, де перемогло "Кудрівку" з рахунком 2:0. Тоді голами відзначилися Микола Гайдучик і Леандру Андраде.

"Новий Розділ" перед зустріччю з житомирцями пройшов двох суперників. Аматорський клуб здолав київський "Атлет" (2:1), а потім переміг "Агротех" (3:1).

Раніше ми повідомляли, що в першому матчі ігрового дня "Харків" також вибив з Кубка України аматорський клуб - "Маяк" Сарни.

Теги: Кубок України Полісся Футбол
Головні матчі
Кубок України 28 жовтня 13:00
ЛНЗ - : - Металіст
Серія А 28 жовтня 19:30
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Серія А 28 жовтня 19:30
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