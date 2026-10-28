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Другое 28 октября 2026 · 20:18

Чемпионка мира вырвала победу в один укол: драматический финал Кубка Украины по фехтованию

Влада Харькова одолела Алину Дмитрук в напряженной схватке
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Чемпионка мира вырвала победу в один укол: драматический финал Кубка Украины по фехтованию
Влада Харькова (фото: instagram.com/vladakharkova)

Влада Харькова завоевали золотую награду и получили чемпионский титул Кубка Украины по фехтованию. В напряженном финальном противостоянии она вырвала победу на решающих секундах.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Камбэк в напряженном финале

Влада Харькова провела мощный турнир и сумела вернуть себе трофей национального кубка. В решающей схватке за золотую медаль ей противостояла Алина Дмитрук.

Финальная дуэль проходила в равной и бескомпромиссной борьбе. По ходу поединка Харькова уступала сопернице, однако сумела проявить характер, перехватить инициативу и нанести решающий 15-й укол.

"Хет-трик" в Кубке Украины

Благодаря минимальной победе со счетом 15:14 Влада завоевала чемпионский титул. Для шпажистки это уже третий трофей Кубка Украины в карьере и первый с сезона-2022/23.

Влада Харькова — титулованная украинская фехтовальщица на шпагах. Она чемпионка мира 2025 года и двукратная чемпионка Европы. Также она завоевывала серебряную медаль чемпионата Европы в командных соревнованиях в 2019 году и побеждала на этапах Кубка мира.

Ранее мы писали, что дом Влады Харьковой пострадал во время атаки на Киев.

Теги: Спортсмены Кубок Украины
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