rbc.ua
UA | RU
Середа, 28 жовтня 2026
Футбол | Баскетбол | Теніс | Бокс | Зимові види | Інше |
Головна Інше Чемпіонка світу вирвала перемогу в один укол: драматичний фінал Кубка України з фехтування
Поділитися
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Інше 28 жовтня 2026 · 20:18

Чемпіонка світу вирвала перемогу в один укол: драматичний фінал Кубка України з фехтування

Влада Харькова здолала Аліну Дмитрук у напруженій сутичці
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Чемпіонка світу вирвала перемогу в один укол: драматичний фінал Кубка України з фехтування
Влада Харькова (фото: instagram.com/vladakharkova)

Влада Харькова виборола золоту нагороду та здобула чемпіонський титул Кубка України з фехтування. У надзвичайно напруженому фінальному протистоянні вона вирвала перемогу на вирішальних секундах.

Про це повідомляє Sport RBC.UA.

Камбек у надщільному фіналі

Влада Харькова провела потужний турнір і зуміла повернути собі трофей національного кубка. У вирішальній сутичці за золоту медаль їй протистояла Аліна Дмитрук.

Фінальна дуель протікала у рівній та безкомпромісній боротьбі. По ходу поєдинку Харькова поступалася суперниці, проте зуміла проявити характер, перехопити ініціативу та завдати вирішального 15-го уколу.

"Хет-трик" у Кубку України

Завдяки мінімальній звитязі з рахунком 15:14 Влада завоювала чемпіонський титул. Для шпажистки це вже третій трофей Кубка України в кар'єрі та перший з сезону-2022/23.

Влада Харькова – титулована українська фехтувальниця на шпагах. Вона чемпіонка світу 2025 року та дворазова чемпіонка Європи. Також здобувала срібну медаль чемпіонату Європи в командних змаганнях у 2019 році та перемагала на етапах Кубка світу.

Раніше ми писали, що будинок Влади Харькової постраждав під час атаки на Київ.

Теги: Спортсмени Кубок України
Головні матчі
Серія А 28 жовтня 19:30
Мілан - : - Болонья
Серія А 28 жовтня 19:30
Венеція - : - Інтер
🏆 Рейтинг букмекерів
1 BETKING На сайт
2 BETON На сайт
21+ Участь в азартних іграх може спричинити ігрову залежність. Грайте відповідально.
Головні новини
Драматичний тріумф на останніх секундах: українка вирвала "золото" ЧС-2026 з боротьби Драматичний тріумф на останніх секундах: українка вирвала "золото" ЧС-2026 з боротьби Кубок України: "Металіст" вибив ЛНЗ голом-шедевром, матч торішнього фіналіста перенесено (відео) Кубок України: "Металіст" вибив ЛНЗ голом-шедевром, матч торішнього фіналіста перенесено (відео) Перемога на досвіді: Філіппов приніс "Поліссю" перемогу над аматорами в Кубку України Перемога на досвіді: Філіппов приніс "Поліссю" перемогу над аматорами в Кубку України
Точки зору
Кирило Круторогов
П'ять очікувань від Ель Класико: Флік проти Моуріньо, ідея проти війни Кирило Круторогов Спортивний коментатор, журналіст, автор книги "#Бомбардир"
Максим Гайовий
"Сан-Антоніо" за крок від титулу та шанс Михайлюка: чого чекати від нового сезону НБА Максим Гайовий Баскетбольний оглядач
Олександр Чепілко
Дюбуа сильніший за Вордлі. Чому реванш знову може завершитися достроково Олександр Чепілко Засновник та керівник українського медіаресурсу про бокс LuckyPunch
Кирило Круторогов
Збірна України: подякуємо за розчарування Кирило Круторогов Спортивний коментатор, журналіст, автор книги "#Бомбардир"