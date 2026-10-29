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Інше 29 жовтня 2026 · 16:25

Українка розгромила суперницю та пробилася до фіналу ЧС-2026 з боротьби: коли битва за "золото"

Наталія Клівчуцька гарантувала збірній другу нагороду світової першості в Астані
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Українка розгромила суперницю та пробилася до фіналу ЧС-2026 з боротьби: коли битва за "золото"
Наталія Клівчуцька (фото: Асоціація спортивної боротьби України)

Жіноча збірна України з боротьби продовжує збирати нагороди на чемпіонаті світу-2026, який цими днями триває в столиці Казахстану. Слідом за першим "золотом" турніру, "синьо-жовті" гарантували собі щонайменше ще одну срібну медаль завдяки переконливому виступу 22-річної Наталії Клівчуцької.

Про це повідомляє Sport RBC.UA.

Дорога до першого фіналу в кар'єрі

Клівчуцька впевнено пройшла сітку турніру, розпочавши свій шлях з 1/8 фіналу. На стартовій стадії українка розібралася з представницею Північної Македонії Веронікою Консевич (4:0), а у чвертьфіналі у напруженій сутичці вирвала перемогу в росіянки Єкатеріни Вербіної з рахунком 4:2. Півфінальний поєдинок перетворився на справжній тріумф української борчині. Клівчуцька розгромила бронзову призерку чемпіонату Європи, туркеню Тубу Демір – 6:0.

Для 22-річної спортмени це перший фінал дорослого чемпіонату світу в кар'єрі. У вирішальній сутичці за "золото" вона змагатиметься проти чемпіонки світу U-20, американки Еверест Лейдекер.

Українка розгромила суперницю та пробилася до фіналу ЧС-2026 з боротьби: коли битва за &quot;золото&quot;

Золотий успіх Алпєєвої та шанс на "бронзу"

Наразі єдину нагороду найвищого ґатунку до скарбнички національної команди принесла Анастасія Алпєєва у ваговій категорії до 76 кг.

Шанс поповнити доробок має і Марія Винник (до 59 кг). Попри поразку в півфіналі від чемпіонки Панамериканських ігор Абігейл Елізабет Нетт (США), українка позмагається за бронзову медаль. Суперницею буде інша американка – Алексіс Марі Яняк.

Українка розгромила суперницю та пробилася до фіналу ЧС-2026 з боротьби: коли битва за &quot;золото&quot;

Розклад фінальних сутичок українок (30 жовтня):

  • 15:00. Фінал за "золото": Наталія Клівчуцька – Еверест Лейдекер (США)
  • 15:00. Поєдинок за "бронзу": Марія Винник – Алексіс Марі Яняк (США)

Раніше українець Аонішікі отримав елітний статус у сумо та дізнався свою позицію в оновленому рейтингу.

Теги: Спортсмени Чемпіонат світу Збірна України
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