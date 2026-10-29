В помощь Турану: ван Леувен неожиданно вернулся в "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" объявил о возвращении Патрика ван Леувена. Нидерландский специалист снова будет работать в клубе, где в свое время помог развить футбольную академию.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт чемпионов Украины .

Что известно о назначении

Опытный специалист вновь возглавит академию "горняков". О возвращении нидерландца первым сообщил генеральный директор донецкого клуба Сергей Палкин на своей странице в Instagram. Функционер поприветствовал специалиста в семье "горняков" и отметил его неоценимый талант к развитию молодых игроков.

Позже пресс-служба донецкого клуба уточнила, что контракт с ван Леувеном рассчитан на три года. К исполнению своих непосредственных обязанностей новый руководитель академии приступит в ноябре 2026 года.

"Патрик – опытный профессионал, обладающий неоценимым талантом к развитию молодых игроков. В прошлом он успешно руководил нашей академией на протяжении многих лет, а теперь с новым опытом и вдохновением возвращается в клуб, который уже стал важной частью его футбольной биографии. С возвращением в семью "Шахтера", Патрик! Вместе – к новым победам!" – написал Палкин.

Второй приход на руководящую должность

Для 57-летнего специалиста это уже не первый опыт управления детско-юношеским направлением "горняков". Ван Леувен занимал должности координатора и директора академии донецкого клуба в 2006–2013 годах, выведя футбольную школу клуба на новый европейский уровень и подготовив целую плеяду известных игроков.

После этого нидерландец работал в казахстанском "Кайрате" и израильском "Маккаби" Тель-Авив, а также строил тренерскую карьеру в Украине. Позже он возглавлял луганскую "Зарю", первую команду "Шахтера" (с июля по октябрь 2023 года), а также работал с "Металлистом 1925" и "Кривбассом".