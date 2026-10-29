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Футбол 29 жовтня 2026 · 17:21

На допомогу Турану: ван Леувен несподівано повернувся в "Шахтар"

Досвідчений фахівець знову працюватиме в донецькому клубі
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
На допомогу Турану: ван Леувен несподівано повернувся в "Шахтар"
Патрік ван Леувен знову в "Шахтарі" (фото: ФК "Шахтар")

Донецький "Шахтар" оголосив про повернення Патріка ван Леувена. Нідерландський фахівець знову працюватиме в клубі, де свого часу допоміг розвинути футбольну академію.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт чемпіонів України.

Що відомо про призначення

Досвідчений фахівець знову очолить академію "гірників". Про повернення нідерландця першим повідомив генеральний директор донеччан Сергій Палкін на своїй сторінці в Instagram. Функціонер привітав спеціаліста у родині "гірників" та відзначив його неоціненний хист до розвитку молодих талантів.

Згодом прес-служба донецького клубу уточнила, що контракт із ван Леувеном розрахований на три роки. До виконання своїх безпосередніх обов'язків новий очільник академії приступить у листопаді 2026 року.

"Патрік – досвідчений професіонал, який має неоціненний хист до розвитку молодих гравців. Він успішно очолював нашу академію протягом багатьох років у минулому, а тепер із новим досвідом та натхненням повертається до клубу, який уже став важливою частиною його футбольної біографії. З поверненням до сім’ї "Шахтаря", Патріку! Разом – до нових перемог!" – написав Палкін.

Другий прихід на керівну посаду

Для 57-річного фахівця це вже не перший досвід керування дитячо-юнацьким напрямком "гірників". Ван Леувен обіймав посаду координатора та директора академії донеччан у 2006–2013 роках, вивівши футбольну школу клубу на новий європейський рівень та підготувавши цілу плеяду відомих виконавців.

Після цього нідерландець працював у казахстанському "Кайраті" та ізраїльському "Маккабі" Тель-Авів, а також будував тренерську кар'єру в Україні. Згодом він очолював луганську "Зорю", першу команду "Шахтаря" (з липня по жовтень 2023 року), а також працював із "Металістом 1925" та "Кривбасом".

Раніше ми повідомили, що легенда "Ліверпуля" та збірної Нідерландів очолив "Фенербахче".

Теги: Футбол Шахтар
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