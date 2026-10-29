"Карпати" та "Олександрія" розіграли останню путівку: повний список чвертьфіналістів Кубка України

Кубок України. 1/8 фіналу

"Карпати" – "Олександрія" – 2:1

Голи: Чачуа, 27 (з пенальті), Фелліпе, 43 – Козак, 45

Краса від Фелліпе та шедевр у відповідь

Господарі заклали міцний фундамент для підсумкового успіху ще до перерви. На 27-й хвилині "зелено-білі" вибороли право на одинадцятиметровий після фолу проти Бабогла під час розіграшу кутового. Чачуа холоднокровно реалізував вирок арбітра. Наприкінці тайму львів'яни подвоїли перевагу: Фелліпе розіграв вишукану "стінку" з Чачуа та з межі штрафного майданчика поклав м'яч точнісінько у дальній кут.

Втім, гості встигли повернути інтригу ще до свистка на перерву завдяки індивідуальній майстерності Козака. Вінгер "містян" підхопив м'яч після винесення з кутового та потужним гарматним ударом з лівої зняв павутину з ближньої "дев'ятки".

Друга половина зустрічі пройшла в гострому обміні випадами. Фелліпе міг знімати всі питання про переможця ударом "ножицями", але воротар гостей Долгий врятував свою команду. А згодом вже кіпер "Карпат" Мисак виручив львів'ян після небезпечного пострілу Сторчоуса під поперечину.

Попри фінальний штурм "Олександрії", "Карпати" втримали переможний рахунок (2:1) і вийшли до чвертьфіналу Кубка України.

Усі учасники чвертьфіналу

До числа восьми найкращих команд розіграшу увійшли сім представників елітного дивізіону: "Верес", "Шахтар", "Харків", "Полісся", "Епіцентр", "Кривбас" і "Карпати". Компанію їм склав єдиний представник Першої ліги – "Металіст".

Зазначимо також, що в 1/8 фіналу з боротьби вибули обидва фіналісти минулого розіграшу – "Динамо" та "Чернігів".

Результати 1/8 фіналу:

"Лівий Берег" (Київ, УПЛ) – "Верес" (Рівне, УПЛ) – 0:1

– 0:1 "Шахтар" (Донецьк, УПЛ) – "Динамо" (Київ, УПЛ) – 3:0

– "Динамо" (Київ, УПЛ) – 3:0 "Маяк" (Сарни, аматори) – "Харків" (УПЛ) – 1:2

– 1:2 ЛНЗ (Черкаси, УПЛ) – "Металіст" (Харків, 1 ліга) – 0:1

– 0:1 "Полісся" (Житомир, УПЛ) – "Новий Розділ" (аматори) – 2:0

– "Новий Розділ" (аматори) – 2:0 "Чернігів" (1 ліга) – "Епіцентр" (Кам'янець-Подільський, УПЛ) – 1:2

– 1:2 "Зоря" (Луганськ, УПЛ) – "Кривбас" (Кривий Ріг, УПЛ) – 1:1, пенальті – 2:3

– 1:1, пенальті – 2:3 "Карпати" (Львів, УПЛ) – "Олександрія" (1 ліга) – 2:1

Базова дата чвертьфінальних матчів Кубка України – 2–4 березня 2027 року.