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Футбол 29 жовтня 2026 · 20:24

"Карпати" та "Олександрія" розіграли останню путівку: повний список чвертьфіналістів Кубка України

Львів'яни вирвали перемогу у видовищній битві з голами-красенями
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
"Карпати" та "Олександрія" розіграли останню путівку: повний список чвертьфіналістів Кубка України
Матч "Карпати" – "Олександрія" (фото: ФК "Карпати")

Львівські "Карпати" на власному полі здолали "Олександрію" у заключному поєдинку 1/8 фіналу Кубка України.

Про це повідомляє Sport RBC.UA.

Кубок України. 1/8 фіналу

"Карпати" – "Олександрія" – 2:1

Голи: Чачуа, 27 (з пенальті), Фелліпе, 43 – Козак, 45

Краса від Фелліпе та шедевр у відповідь

Господарі заклали міцний фундамент для підсумкового успіху ще до перерви. На 27-й хвилині "зелено-білі" вибороли право на одинадцятиметровий після фолу проти Бабогла під час розіграшу кутового. Чачуа холоднокровно реалізував вирок арбітра. Наприкінці тайму львів'яни подвоїли перевагу: Фелліпе розіграв вишукану "стінку" з Чачуа та з межі штрафного майданчика поклав м'яч точнісінько у дальній кут.

Втім, гості встигли повернути інтригу ще до свистка на перерву завдяки індивідуальній майстерності Козака. Вінгер "містян" підхопив м'яч після винесення з кутового та потужним гарматним ударом з лівої зняв павутину з ближньої "дев'ятки".

Друга половина зустрічі пройшла в гострому обміні випадами. Фелліпе міг знімати всі питання про переможця ударом "ножицями", але воротар гостей Долгий врятував свою команду. А згодом вже кіпер "Карпат" Мисак виручив львів'ян після небезпечного пострілу Сторчоуса під поперечину.

Попри фінальний штурм "Олександрії", "Карпати" втримали переможний рахунок (2:1) і вийшли до чвертьфіналу Кубка України.

Усі учасники чвертьфіналу

До числа восьми найкращих команд розіграшу увійшли сім представників елітного дивізіону: "Верес", "Шахтар", "Харків", "Полісся", "Епіцентр", "Кривбас" і "Карпати". Компанію їм склав єдиний представник Першої ліги – "Металіст".

Зазначимо також, що в 1/8 фіналу з боротьби вибули обидва фіналісти минулого розіграшу – "Динамо" та "Чернігів".

Результати 1/8 фіналу:

  • "Лівий Берег" (Київ, УПЛ) – "Верес" (Рівне, УПЛ) – 0:1
  • "Шахтар" (Донецьк, УПЛ) – "Динамо" (Київ, УПЛ) – 3:0
  • "Маяк" (Сарни, аматори) – "Харків" (УПЛ) – 1:2
  • ЛНЗ (Черкаси, УПЛ) – "Металіст" (Харків, 1 ліга) – 0:1
  • "Полісся" (Житомир, УПЛ) – "Новий Розділ" (аматори) – 2:0
  • "Чернігів" (1 ліга) – "Епіцентр" (Кам'янець-Подільський, УПЛ) – 1:2
  • "Зоря" (Луганськ, УПЛ) – "Кривбас" (Кривий Ріг, УПЛ) – 1:1, пенальті – 2:3
  • "Карпати" (Львів, УПЛ) – "Олександрія" (1 ліга) – 2:1

Базова дата чвертьфінальних матчів Кубка України – 2–4 березня 2027 року.

Раніше стало відомо, що Патрік ван Леувен знову працюватиме в "Шахтарі".

Теги: Футбол Кубок України
Головні матчі
Кубок України 29 жовтня 18:00
Карпати - : - Олександрія
Кубок англійської Ліги 29 жовтня 21:45
Евертон - : - Ньюкасл
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