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Футбол 29 жовтня 2026 · 15:41

Гол джокера та лотерея для Петракова: "Епіцентр" і "Кривбас" вийшли до 1/4 Кубка України (відео)

Драматичне догравання та серія пенальті визначили нових чвертьфіналістів турніру
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Гол джокера та лотерея для Петракова: "Епіцентр" і "Кривбас" вийшли до 1/4 Кубка України (відео)
Матч "Зоря" – "Кривбас" (фото: ФК "Кривбас")

Ігровий день у Кубку України подарував одразу два насичених протистояння 1/8 фіналу. "Епіцентр" у перенесеному матчі вирвав перемогу над минулорічним фіналістом "Черніговом", а Олександр Петраков разом із "Кривбасом" пробився до наступного раунду завдяки успішній серії пенальті.

Про це повідомляє Sport RBC.UA.

Фатальна помилка "Чернігова"

Поєдинок між "Черніговом" та "Епіцентром" розпочався напередодні, але через затяжну повітряну тривогу був зупинений на 22-й хвилині та перенесений. Догравання відбулося на стадіоні "Арсенал-Арена" у селищі Щасливе на Київщині.

Команди обмінялися голами ще у першому таймі: на влучний удар Миколи Миронюка чернігівці відповіли голом Джиліндо Безгубченка. Доля путівки у чвертьфінал вирішилася на 86-й хвилині, коли форвард "Епіцентра" Максим Євпак, що вийшов на заміну, скористався помилкою захисту суперника, перехопив м'яч та реалізував вихід віч-на-віч. Цей гол став для нападника дебютним за команду з Кам'янця-Подільського.

"Чернігів" – "Епіцентр" – 1:2

Голи: Безгубченко, 45+2 – Миронюк, 24, Євпак, 86

Лотерея на користь "Кривбаса"

У іншому поєдинку "Зоря" та "Кривбас" не змогли виявити сильнішого в основний час. Луганці вийшли вперед уже на 7-й хвилині після удару головою від Джордана, проте підопічні Олександра Петракова швидко відновили статус-кво завдяки точному удару Вілівальда.

Незважаючи на колосальну ігрову перевагу "Зорі" та 16 поданих кутових, забити переможний м'яч у грі луганцям не вдалося.

А в серії пенальті головним героєм став голкіпер "Кривбаса" Олександр Кемкін, який відбив удари Джордана та Пилипа Будківського, тоді як Ігор Горбач під час своєї спроби виконав "паненку" та влучив у поперечину.

"Зоря" – "Кривбас" – 1:1 (серія пенальті – 2:3)

Голи: Джордан, 7 – Вілівальд, 27

Хто вже вийшов до чвертьфіналу

Раніше місця у чвертьфіналі Кубка України забезпечили "Верес", "Шахтар", "Харків", "Полісся" та "Металіст". До них приєдналися "Епіцентр" і "Кривбас".

Останнього учасника наступної стадії визначить протистояння "Карпат" та "Олександрії", заплановане на 29 жовтня о 18:00.

Базова дата чвертьфінальних матчів Кубка України – 2–4 березня 2027 року.

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Теги: Футбол Кубок України
Головні матчі
Кубок України 29 жовтня 18:00
Карпати - : - Олександрія
Кубок англійської Ліги 29 жовтня 21:45
Евертон - : - Ньюкасл
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