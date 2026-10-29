Усик может вернуться за всеми поясами: что скрывает неожиданный сценарий

Бывший абсолютный чемпион мира Александр Усик может провести громкий поединок с непобежденным американцем Давидом Бенавидесом. Чемпион WBA и WBO рассказал, что они уже обсуждали возможный сценарий встречи.

Тайные переговоры и абсолютный статус

Американский чемпион по версиям WBA и WBO в первом тяжелом весе Давид Бенавидес (32-0, 25 КО) признался, что лично обсуждал с командой Усика сценарий их очного противостояния.

Главная интрига заключается в том, что возвращение Усика в крузервейт откроет возможность сразу организовать бой за все четыре чемпионских пояса. В случае успеха это позволит украинцу во второй раз в карьере стать абсолютом в этой весовой категории.

"Мы обсуждали с Усиком его возвращение в крузервейт. Если бы это был бой за звание абсолютного чемпиона... Сейчас у него нет поясов в супертяжелом весе. Он – линейный чемпион, но поясов нет. Он отказался от всех. Поэтому, думаю, такой бой имел бы большее значение. Конечно, поединок в супертяжелом весе тоже стал бы громким событием, но здесь есть более глубокая история – ведь этот бой мог бы быть за все четыре пояса. Если захотят, чтобы я поднялся в весовой категории, – мне вообще все равно. Я просто хочу драться с лучшими", – рассказал Бенавидес.

Давид Бенавидес (фото: instagram.com/benavidez300)

Главный экзамен для американской звезды

Бенавидес убежден, что возможный поединок с непобежденным украинцем станет ключевым в его карьере, а победа над Усиком окончательно впишет его имя в историю бокса.

"Я буду тренироваться так, будто от этого зависит моя жизнь. На мой взгляд, у Усика даже больше достижений, чем у Канело. Как только я его одолею, никто уже не сможет отрицать мое место в истории", – добавил американец.

Громкий поединок Усика и Бенавидеса ориентировочно может состояться в 2027 году. Пока же американец готовится к защите своих титулов против чемпиона WBC Михала Цеслака. Бой запланирован на 5 декабря 2026 года в американском Финиксе.