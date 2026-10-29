Усик може повернутися за всіма поясами: що приховує несподіваний сценарій

Колишній абсолютний чемпіон світу Олександр Усик може провести гучний поєдинок із непереможеним американцем Давідом Бенавідесом. Чемпіон WBA та WBO розповів, що вони вже обговорювали можливий сценарій зустрічі.

Таємні перемовини та абсолютний статус

Американський чемпіон за версіями WBA та WBO у першій важкій вазі Давід Бенавідес (32-0, 25 КО) зізнався, що особисто обговорював із командами Усика сценарій їхнього очного протистояння.

Головна інтрига полягає в тому, що повернення Усика в крузервейт відкриє можливість миттєво організувати бій за всі чотири чемпіонські пояси. У разі успіху це дозволить українцю стати абсолютом у цій вазі вже вдруге в кар'єрі.

"Ми обговорювали з Усиком його повернення в крузервейт. Якби це був бій за звання абсолютного чемпіона... Зараз у нього немає поясів у надважкій вазі. Він – лінійний чемпіон, але поясів немає. Він відмовився від усіх. Тому, гадаю, такий бій був би значущішим. Звісно, поєдинок у надважкій вазі теж був би гучною подією, але тут є глибша історія – адже цей бій міг би бути за всі чотири пояси. Якщо захочуть, щоб я піднявся у ваговій категорії – мені взагалі байдуже. Я просто хочу битися з найкращими", – розповів Бенавідес.

Давід Бенавідес (фото: instagram.com/benavidez300)

Головний іспит для американської зірки

Бенавідес переконаний, що можливий поєдинок із непереможеним українцем стане ключовим у його власній кар'єрі, а перемога над Усиком остаточно впише його ім'я в історію боксу.

"Я тренуватимуся так, ніби від цього залежить моє життя. На мій погляд, в Усика навіть більше досягнень, ніж у Канело. Щойно я його переможу, ніхто вже не зможе заперечити моє місце в історії", – додав американець.

Гучна дуель Усика та Бенавідеса орієнтовно може відбутися у 2027 році. Наразі ж американець готується до захисту своїх титулів проти чемпіона WBC Міхала Цеслака, який запланований на 5 грудня 2026 року у американському Фініксі.