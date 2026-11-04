Світоліна проти "нейтралок": українка дізналась суперниць на Підсумковому турнірі

Перша ракетка України Еліна Світоліна дізналася суперниць на груповому етапі Підсумкового турніру-2026. За вихід до півфіналу українка змагатиметься з білорускою Аріною Сабалєнкою, "нейтральною" Міррою Андрєєвою та чешкою Кароліною Муховою.
Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на результати жеребкування WTA.
За підсумками жеребкування Еліна Світоліна потрапила до другої групи Підсумкового турніру. Її суперницями стануть друга ракетка світу Аріна Сабалєнка, третя ракетка світу Мірра Андрєєва та представниця Чехії Кароліна Мухова.
Склад групи:
В іншій четвірці зіграють представниця Казахстану Єлена Рибакіна, американки Коко Гофф і Джессіка Пегула, а також чешка Лінда Носкова.
Змагання триватимуть з 8 по 15 листопада в Індіан-Веллсі (США). На груповому етапі кожна тенісистка зіграє з трьома суперницями. Дві найкращі спортсменки з кожної групи вийдуть до півфіналу, після чого розіграють титул у матчах на виліт.
Чинною чемпіонкою турніру є Єлена Рибакіна.
Для Світоліної це буде перша участь у WTA Finals із 2019 року. Українка вже вигравала цей престижний турнір у 2018 році.
Також першою запасною учасницею змагань стала ще одна представниця України Марта Костюк. Вона зможе потрапити до основної сітки, якщо хтось із восьми учасниць зніметься з турніру.
Раніше ми розповідали про фінальні рейтинги WTA перед Підсумковим турніром - Еліна Світоліна та Марта Костюк зберегли позиції в топ-10.