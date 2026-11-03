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Футбол 03 листопада 2026 · 21:37

"Шахтар" не зламав оборону "Спортінга": чим завершився матч Ліги чемпіонів у Лондоні (відео)

Доля запеклого протистояння вирішилася у другому таймі
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
"Шахтар" не зламав оборону "Спортінга": чим завершився матч Ліги чемпіонів у Лондоні (відео)
"Шахтар" перед грою (фото: ФК "Шахтар")

Донецький "Шахтар" провів номінально домашній поєдинок 4-го туру Ліги чемпіонів проти традиційно незручного суперника – португальського "Спортінга".

Про хід матчу та фінальний результат – повідомляє Sport RBC.UA.

Ліга чемпіонів. Основний етап. 4-й тур

"Шахтар" – "Спортінг" – 0:1

Гол: Думбія, 59

Перший тайм без голів

Початок зустрічі пройшов у рівній боротьбі. Першими серйозно загрожували воротам суперника господарі: на 6-й хвилині Педро Енріке пробив після підбирання, але воротар Руй Сілва без проблем забрав м'яч.

"Спортінг" відповів кількома гострими випадами. Зокрема, на 9-й хвилині Араухо отримав передачу від Катаму та пробив із меж штрафного майданчика, однак його спробу заблокував Вінісіус Тобіас.

Найкращу нагоду першого тайму "Шахтар" створив незадовго до перерви. На 42-й хвилині Назарина виконав точну передачу на Кауана Еліаса, але бразилець із вигідної позиції пробив вище воріт. До перерви команди так і не відкрили рахунок.

Вірішальний гол Думбії

Одразу по перерві "Спортинг" створив перший дійсно небезпечний момент: на 47-й хвилині Суарес знайшов у штрафному майданчику Думбію, але той у дотик спрямував м'яч за кілька сантиметрів від дальньої стійки воріт Дмитра Різника.

"Шахтар" відповів власними гострими випадами. Після помилки Араухо донеччани вибігали в атаку "три в три", однак Марлону Гомесу не вдалося віддати точний пас на Кауана Еліаса. А вже на 53-й хвилині "гірники" змарнували ідеальний шанс: Глейкер Мендоса знайшов у штрафному Еліаса, який пробив з розвороту - Руй Сілва зробив вражаючий сейв, після чого захисник лісабонців вибив м'яч із лінії воріт.

Фатальною для українського клубу стала 59-та хвилина. Унаслідок непорозуміння в оборонній лінії "Шахтаря" Думбія виявився найспритнішим у штрафному майданчику й в один дотик пробив повз Різника. Цей удар став першим у площину воріт "гірників" від "Спортінга".

Пропустивши гол, донеччани активізувалися й провели низку замін – на поле вийшли Невертон та Ізакі. На 72-й хвилині "Шахтар" був близьким до гола, коли після епізоду з падінням Вінісіуса м'яч відскочив до Еліаса, але той з кількох метрів пробив вище воріт. Арбітр навіть вдавався до перегляду ВАР щодо потенційного пенальті, проте у підсумку 11-метровий призначено не було.

На звеличення тиску "Шахтар" створив ще один момент: Алісон з меж штрафного пробив у ближній кут, проте каркас воріт врятував португальців від пропущеного м'яча. Попри фiнальний штурм та створенi моменти, вiдiгратися донеччанам так i не вдалося, i матч завершився мiнiмальною перемогою португальської команди.

Також сьогодні "Шахтар" U-19 ледь врятувався від розгрому в Юнацькій лізі УЄФА.

Теги: Футбол Шахтар
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