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Футбол 03 листопада 2026 · 16:28

"Шахтар" ледь врятувався від розгрому в Юнацькій лізі УЄФА

Португальський "Спортінг" відправив юних "гірників" на дно турнірної таблиці
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
"Шахтар" ледь врятувався від розгрому в Юнацькій лізі УЄФА
Юнаки "Шахтаря" зазнали четвертої поразки поспіль (фото: ФК "Шахтар")

Юнацька команда донецького "Шахтаря" поступилася одноліткам із португальського "Спортинга" у матчі 4-го туру основного етапу Юнацької ліги УЄФА.

Про це повідомляє Sport RBC.UA.

Юнацька ліга УЄФА. 4-й тур

"Шахтар" U-19 – "Спортінг» U-19 – 1:3

Голи: Твердохліб, 90+4 – Громбагі, 45, Сілва, 59, 64

Як пройшов матч

Перша половина зустрічі проходила у рівній боротьбі: "гірники" активно шукали шляхи до воріт суперника та завдали 6 ударів (4 у площину), а найнебезпечніший момент змарнував капітан Владислав Тютюнов. Втім, на 45-й хвилині португальці вийшли вперед – після удару Кріса Громбагі м'яч рикошетом від Ярослава Милокоста опинився у сітці воріт "Шахтаря".

У другому таймі "Спортинг" швидко зняв питання про переможця завдяки форварду Габріелу Сілві. На 59-й хвилині він замкнув навісну передачу від Андре Машаду, а вже за п'ять хвилин оформив дубль, розібравшись із захистом та голкіпером донеччан з другої спроби. Наприкінці зустрічі "Шахтар" зміг відповісти лише голом престижу в компенсований час відзначився Макар Твердохліб.

Турнірне становище "Шахтаря"

Для юнацького складу "Шахтаря" ця поразка стала вже четвертою поспіль у нинішньому розіграші єврокубка. Раніше українська команда поступилася у поєдинках проти ПСВ, АЕКа та міланського "Інтера".

За підсумками чотирьох турів "гірники" не мають у своєму доробку жодного залікового бала та посідають передостанню, 35-ту сходинку в загальній турнірній таблиці Юнацької ліги УЄФА, ризикуючи опуститися на останнє місце.

Раніше ми повідомили, де і коли дивитися сьогодні матч "Шахтар" – "Спортінг" у Лізі чемпіонів.

Теги: Футбол Шахтар
Головні матчі
Ліга чемпіонів 3 листопада 19:45
Шахтар - : - Спортінг
Ліга чемпіонів 3 листопада 22:00
Атлетіко - : - Баварія
Ліга чемпіонів 3 листопада 22:00
Манчестер Юнайтед - : - Рома
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