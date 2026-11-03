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Футбол 03 ноября 2026 · 16:28

"Шахтер" едва спасся от разгрома в Юношеской лиге УЕФА

Португальский "Спортинг" отправил юных "горняков" на дно турнирной таблицы
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
"Шахтер" едва спасся от разгрома в Юношеской лиге УЕФА
Юноши "Шахтера" потерпели четвертое поражение подряд (фото: ФК "Шахтер")

Юношеская команда донецкого "Шахтера" уступила сверстникам из португальского "Спортинга" в матче 4-го тура основного этапа Юношеской лиги УЕФА.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Юношеская лига УЕФА. 4-й тур

"Шахтер" U-19 – "Спортинг" U-19 – 1:3

Голы: Твердохлеб, 90+4 – Громбаги, 45, Силва, 59, 64

Как прошел матч

Первая половина встречи проходила в равной борьбе: "горняки" активно искали пути к воротам соперника и нанесли 6 ударов (4 в створ), а самый опасный момент упустил капитан Владислав Тютюнов. Впрочем, на 45-й минуте португальцы вышли вперед – после удара Криса Громбаги мяч рикошетом от Ярослава Милокоста оказался в сетке ворот "Шахтера".

Во втором тайме "Спортинг" быстро снял вопрос о победителе благодаря форварду Габриэлу Силве. На 59-й минуте он замкнул навесную передачу Андре Машаду, а уже через пять минут оформил дубль, разобравшись с защитой и голкипером донетчан со второй попытки. В концовке встречи "Шахтер" смог ответить лишь голом престижа: в компенсированное время отличился Макар Твердохлеб.

Турнирное положение "Шахтера"

Для юношеского состава "Шахтера" это поражение стало уже четвертым подряд в нынешнем розыгрыше еврокубка. Ранее украинская команда уступила в матчах против ПСВ, АЕКа и миланского "Интера".

По итогам четырех туров "горняки" не набрали ни одного очка и занимают предпоследнее, 35-е место в общей турнирной таблице Юношеской лиги УЕФА, рискуя опуститься на последнюю строчку.

Ранее мы сообщили, где и когда смотреть сегодня матч "Шахтер" – "Спортинг" в Лиге чемпионов.

Теги: Футбол Шахтер
Главные матчи
Лига чемпионов 3 ноября 19:45
Шахтер - : - Спортинг
Лига чемпионов 3 ноября 22:00
Атлетико - : - Бавария
Лига чемпионов 3 ноября 22:00
Манчестер Юнайтед - : - Рома
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