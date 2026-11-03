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Футбол 03 ноября 2026 · 15:04

"Шахтер" – "Спортинг": где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

"Горняки" попытаются сломать неприятную традицию
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
"Шахтер" – "Спортинг": где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
"Шахтера" ждет непростое испытание в Лондоне (фото: ФК "Шахтер")

Донецкий "Шахтер" проведет номинально домашний поединок 4 тура основного раунда Лиги чемпионов. На арене "Стемфорд Бридж" в Лондоне подопечные Арды Турана будут противостоять португальскому "Спортингу", прибывшему в Англию после громких кадровых потрясений.

Где и когда смотреть матч онлайн – подскажет Sport RBC.UA.

"Шахтер" перед сложным противостоянием

Матч начнется в 19.45 по киевскому времени. Соперников на поле рассудит словацкий арбитр Иван Кружляк.

Донецкий клуб подходит к предстоящему противостоянию в статусе лидера чемпионата Украины. В последнем туре УПЛ экспериментальный состав "горняков" одолел "Оболонь" со счетом 2:0 благодаря дублю бразильца Алиссона. А перед этим подопечные Турана уверенно выбили "Динамо" из Кубка Украины (3:0).

Впрочем, в еврокубковой кампании донетчане пока демонстрируют смешанные результаты. После стартовой ничьей с ПСВ (1:1) и уверенной победы над АЕКом (3:1) на "Стэмфорд Бридж", команда досадно уступила миланскому "Интеру" (0:1), играя в большинстве почти весь второй тайм. Сейчас "горняки" имеют 4 зачетных балла и занимают 17-е место в общей таблице. Накануне игры УЕФА удовлетворил просьбу донетчан заменить в заявке травмированного Педриньо на Проспера Оба.

Шторм в лагере "Спортинга"

Соперник украинского клуба переживает турбулентный период. Несмотря на 6 очков в ЛЧ (победы над "Галатасараем" 3:1 и "Лансом" 2:0, а также сенсационное поражение от ЛАСКа - 2:3), руководство "Спортинга" отправило в отставку главного тренера Руя Боржеша . В Лондоне действиями команды будет временно руководить наставник юношеской команды Тягу Фернандеш, пока клуб готовит назначение экс-тренера "Шахтера" Паулу Фонсеки.

История очных противостояний пока складывается не в пользу "горняков". В сезоне-2008/09 соперники уже пересекались в групповом раунде ЛЧ, и тогда оба матча завершились победами лиссабонцев с одинаковым счетом 1:0. "Спортинг" еще ни разу не проигрывал украинским командам в восьми поединках (семь побед и одна ничья).

&quot;Шахтер&quot; – &quot;Спортинг&quot;: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

Где смотреть матч

Эксклюзивную трансляцию для украинских зрителей обеспечит медиасервис MEGOGO.

Предматчевая студия начнется в 18:45. К ведущей Александре Кучеренко присоединятся эксперты Олег Маслюк и Эдуард Цихмейструк.

Комментировать встречу будут Вадим Шевякин и Владимир Кириченко. Посмотреть матч можно по подпискам MEGOPACK, MEGOPACK Y и "Спорт".

Ранее Sport RBC.UA рассказал о главных матчах 4-го тура Лиги чемпионов.

Теги: Футбол Шахтер
Главные матчи
Лига чемпионов 3 ноября 19:45
Шахтер - : - Спортинг
Лига чемпионов 3 ноября 22:00
Атлетико - : - Бавария
Лига чемпионов 3 ноября 22:00
Манчестер Юнайтед - : - Рома
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