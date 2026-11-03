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Футбол 03 листопада 2026 · 15:04

"Шахтар" – "Спортінг": де і коли дивитися матч Ліги чемпіонів

"Гірники" спробують зламати неприємну традицію
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
"Шахтар" – "Спортінг": де і коли дивитися матч Ліги чемпіонів
На "Шахтар" чекає непросте випробування в Лондоні (фото: ФК "Шахтар")

Донецький "Шахтар" проведе номінально домашній поєдинок 4-го туру основного раунду Ліги чемпіонів. На арені "Стемфорд Брідж" у Лондоні підопічні Арди Турана протистоятимуть португальському "Спортингу", який прибув до Англії після гучних кадрових потрясінь.

Де і коли дивитися матч онлайн – підкаже Sport RBC.UA.

"Шахтар" перед складним протистоянням

Матч розпочнеться о 19:45 за київським часом. Суперників на полі розсудить словацький арбітр Іван Кружляк.

Донецький клуб підходить до майбутнього протистояння у статусі лідера чемпіонату України. В останньому турі УПЛ експериментальний склад "гірників" здолав "Оболонь" з рахунком 2:0 завдяки дублю бразильця Аліссона. А перед цим підопічні Турана впевнено вибили "Динамо" з Кубка України (3:0).

Втім, у єврокубковій кампанії донеччани поки демонструють змішані результати. Після стартової нічиєї з ПСВ (1:1) та впевненої перемоги над АЕКом (3:1) на "Стемфорд Брідж", команда прикро поступилася міланському "Інтеру" (0:1), граючи у більшості майже весь другий тайм. Наразі "гірники" мають 4 залікові бали та посідають 17-те місце в загальній таблиці. Напередодні гри УЄФА задовольнив прохання донеччан замінити у заявці травмованого Педріньйо на Проспера Оба.

Шторм у таборі "Спортінга"

Суперник українського клубу переживає турбулентний період. Незважаючи на 6 очок у ЛЧ (перемоги над "Галатасараєм" 3:1 та "Лансом" 2:0, а також сенсаційна поразка від ЛАСКа – 2:3), керівництво "Спортінга" відправило у відставку головного тренера Руя Боржеша. У Лондоні діями команди тимчасово керуватиме очільник юнацької команди Тягу Фернандеш, поки клуб готує призначення екс-тренера "Шахтаря" Паулу Фонсеки.

Історія очних протистоянь поки складається не на користь "гірників". У сезоні-2008/09 суперники вже перетиналися у груповому раунді ЛЧ, і тоді обидва матчі завершилися перемогами лісабонців з однаковим рахунком 1:0. Загалом "Спортінг" ще жодного разу не програвав українським командам у восьми поєдинках (сім перемог і одна нічия).

&quot;Шахтар&quot; – &quot;Спортінг&quot;: де і коли дивитися матч Ліги чемпіонів

Де дивитися матч

Ексклюзивну трансляцію для українських глядачів забезпечить медіасервіс MEGOGO.

Передматчева студія розпочне роботу о 18:45. До ведучої Олександри Кучеренко приєднаються експерти – Олег Маслюк та Едуард Цихмейструк.

Коментуватимуть зустріч Вадим Шевякін та Володимир Кириченко. Переглянути матч можна за передплатами MEGOPACK, MEGOPACK Y та "Спорт".

Раніше Sport RBC.UA розповів про головні матчі 4-го туру Ліги чемпіонів.

Теги: Футбол Шахтар
Головні матчі
Ліга чемпіонів 3 листопада 19:45
Шахтар - : - Спортінг
Ліга чемпіонів 3 листопада 22:00
Атлетіко - : - Баварія
Ліга чемпіонів 3 листопада 22:00
Манчестер Юнайтед - : - Рома
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