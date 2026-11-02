Фонсека розчулився після матчу "Ліона", а "Спортінг" звільнив тренера: пазл повернення складається

Головний тренер французького "Ліона" Паулу Фонсека пережив дуже емоційні хвилини після перемоги над "Анже" в чемпіонаті Франції. Поведінка португальця лише посилила чутки про його можливий відхід із клубу посеред сезону.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на французьке видання 20 Minutes .

Сльози в Ліоні та звільнення у Лісабоні

Попри те, що перемога з рахунком 2:0 принесла "Ліону" важливі три очки та закріпила команду на третьому місці в Лізі 1, успіх не змінив позиції тренера. У роздягальні Фонсека подякував підопічним за самовіддачу, давши зрозуміти, що не бачить перспектив для подальшої роботи.

Тим часом лісабонський "Спортінг" офіційно оголосив про припинення співпраці з головним тренером Руєм Боржешем. За інформацією португальських ЗМІ, сторони вже досягли домовленості, і новим наставником "левів" стане саме Паулу Фонсека.

Вирішальний тиждень та зустріч із "Шахтарем"

Зміна на тренерському містку відбувається стрімко, адже вже у вівторок, 3 листопада, донецький "Шахтар" зіграє проти "Спортінга" в рамках Ліги чемпіонів. До призначення Фонсеки обов'язки головного тренера лісабонців виконуватиме Тіагу Фернандеш.

Нагадаємо, що Паулу Фонсека має успішний досвід роботи в Україні: у 2016–2019 роках він очолював донецький "Шахтар", із яким тричі вигравав чемпіонський титул.