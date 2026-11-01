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Футбол 01 листопада 2026 · 20:36

"Шахтар" отримав знайомого арбітра на матч зі "Спортінгом": як команда грала за його суддівства

Словацький рефері Іван Кружляк уже працював на єврокубкових матчах донеччан
Ігор Ільїн Ігор Ільїн Редактор новин відділу «Спорт»
"Шахтар" отримав знайомого арбітра на матч зі "Спортінгом": як команда грала за його суддівства
Іван Кружляк (фото: SL Benfica)

Словацький арбітр Іван Кружляк призначений головним рефері матчу четвертого туру основного етапу Ліги чемпіонів між донецьким "Шахтарем" та лісабонським "Спортінгом". Для 42-річного судді це буде далеко не перша зустріч із "гірниками" на міжнародній арені.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на УЄФА

Хто судитиме матч

Разом із Кружляком на поєдинку працюватимуть його співвітчизники Браніслав Ганцко та Ян Позор, які виконуватимуть обов'язки асистентів головного арбітра.

Четвертим рефері призначено Петера Краловича.

За роботу системи відеоповторів відповідатимуть італійські арбітри Марко Ді Белло та Даніеле Кіффі.

Кружляк має багаторічний досвід роботи в європейських клубних турнірах. Він регулярно отримує призначення на матчі Ліги чемпіонів, Ліги Європи та міжнародні зустрічі національних збірних.

Як "Шахтар" грав за суддівства Кружляка

Словацький рефері вже неодноразово обслуговував єврокубкові матчі донецького клубу.

У цих шести поєдинках донеччани здобули три перемоги, один раз зіграли внічию та двічі поступилися.

Цікаво, що перші три матчі за суддівства Кружляка завершилися перемогами "Шахтаря" над "Істанбул Башакшехіром", "Гоффенгаймом" та "Вольфсбургом". Згодом команда поступилася мадридському "Реалу", зіграла внічию з "Феєнордом" та програла "Барселоні".

Раніше повідомлялось, що Паулу Фонсека може залишити "Ліон" заради суперника "Шахтаря" в Лізі чемпіонів.

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