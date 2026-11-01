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Футбол 01 листопада 2026 · 17:09

Фонсека може залишити "Ліон" заради суперника "Шахтаря" в Лізі чемпіонів

Екс-тренер "гірників" близький до повернення на батьківщину
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Фонсека може залишити "Ліон" заради суперника "Шахтаря" в Лізі чемпіонів
Паулу Фонсека (фото: Getty Images)

Колишній керманич донецького "Шахтаря" Паулу Фонсека опинився за крок до дострокового розриву співпраці з французьким "Ліоном". Португальський фахівець отримав конкретну пропозицію повернутися на батьківщину.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на французьке видання L'Еquipe.

Чому виник варіант зі "Спортінгом"

За інформацією французького видання, лісабонський "Спортінг" розпочав активний діалог щодо призначення 52-річного Паулу Фонсеки на посаду головного тренера. Португальці вже зв'язалися з агентом фахівця та босами "Ліона", а самі переговори перебувають на початковій, але дуже позитивній стадії.

Президент "Спортінга" Фредеріку Варандаш вважає Фонсеку пріоритетним кандидатом на заміну Рую Боржешу, чиє становище різко погіршилося після сенсаційної поразки від ЛАСКа (2:3) у Лізі чемпіонів. Для Фонсеки це можливість повернутися до роботи в Португалії вперше з 2016 року, причому лісабонський клуб готовий зберегти його поточний рівень зарплати.

Хто може очолити "Ліон"

Попри активний процес трансферу, Паулу Фонсека найближчим часом залишатиметься на чолі "ткачів". Він керуватиме "Ліоном" у матчах Ліги 1 проти "Анже" й "Бреста", а також у поєдинку Ліги Європи проти "Реал Сосьєдада", щоб забезпечити плавну передачу повноважень. У разі відходу португальця "Ліон" може очолити Тіаго Мотта.

Символічно, що саме "Спортінг" є найближчим суперником "Шахтаря" у Лізі чемпіонів – очний поєдинок команд запланований на вівторок, 3 листопада, о 19:45 за київським часом.

Нагадаємо, Фонсека очолював "гірників" із 2016 по 2019 роки, здобувши з українським клубом три "золоті дублі".

Раніше ми повідомили, що Де Дзербі засмутив новиною про стан Мудрика в "Тоттенгемі".

Теги: Футбол Пауло Фонсека Шахтар
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