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Футбол 01 ноября 2026 · 17:09

Фонсека может покинуть "Лион" ради соперника "Шахтера" в Лиге чемпионов

Экс-тренер "горняков" близок к возвращению на родину
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Фонсека может покинуть "Лион" ради соперника "Шахтера" в Лиге чемпионов
Паулу Фонсека (фото: Getty Images)

Бывший наставник донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека оказался в шаге от досрочного расторжения сотрудничества с французским "Лионом". Португальский специалист получил конкретное предложение вернуться на родину.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на французское издание L'Equipe.

Почему возник вариант со "Спортингом"

По информации французского издания, лиссабонский "Спортинг" начал активный диалог по поводу назначения 52-летнего Паулу Фонсеки на должность главного тренера. Португальцы уже связались с агентом специалиста и руководством "Лиона", а сами переговоры находятся на начальной, но очень позитивной стадии.

Президент "Спортинга" Фредерику Варандаш считает Фонсеку приоритетным кандидатом на замену Рую Боржешу, чье положение резко ухудшилось после сенсационного поражения от ЛАСКа (2:3) в Лиге чемпионов. Для Фонсеки это возможность вернуться к работе в Португалии впервые с 2016 года, причем лиссабонский клуб готов сохранить его нынешний уровень зарплаты.

Кто может возглавить "Лион"

Несмотря на активный процесс перехода, Паулу Фонсека в ближайшее время останется во главе "ткачей". Он будет руководить "Лионом" в матчах Лиги 1 против "Анже" и "Бреста", а также в поединке Лиги Европы против "Реал Сосьедада", чтобы обеспечить плавную передачу полномочий. В случае ухода португальца "Лион" может возглавить Тьяго Мотта.

Символично, что именно "Спортинг" является ближайшим соперником "Шахтера" в Лиге чемпионов – очный поединок команд запланирован на вторник, 3 ноября, в 19:45 по киевскому времени.

Напомним, Фонсека возглавлял "горняков" с 2016 по 2019 год, завоевав с украинским клубом три "золотых дубля".

Ранее мы сообщили, что Де Дзерби огорчил новостью о состоянии Мудрика в "Тоттенхеме".

Теги: Футбол Пауло Фонсека Шахтер
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