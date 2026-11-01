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Футбол 01 ноября 2026 · 14:21

Матч "Левый Берег" – "Буковина" в УПЛ не смогли доиграть даже со второй попытки

Поединок 11 тура снова отложили из-за ситуации с безопасностью
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Матч "Левый Берег" – "Буковина" в УПЛ не смогли доиграть даже со второй попытки
"Левый Берег" и "Буковина" не смогли доиграть матч (фото: ФК "Левый Берег")

Матч 11-го тура украинской Премьер-лиги между киевским "Левым Берегом" и черновицкой "Буковиной" так и не удалось завершить. Повторная попытка провести второй тайм потерпела неудачу из-за непрерывных воздушных тревог.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт УПЛ.

Что известно о матче

Поединок 11-го тура чемпионата УПЛ-2026/27 начался в субботу, 31 октября. Первая половина встречи проходила с преимуществом гостей: на 23-й минуте Виталий Груша вывел "Буковину" вперед - 1:0.

Однако перед самым началом второго тайма игру пришлось срочно остановить из-за угрозы воздушной атаки. Поскольку тревога оказалась затяжной, официальные лица решили перенести доигрывание на воскресенье, 1 ноября, в 12:00.

Матч &quot;Левый Берег&quot; – &quot;Буковина&quot; в УПЛ не смогли доиграть даже со второй попытки

Когда команды доиграют

Впрочем, начать второй тайм в запланированное время 1 ноября так и не удалось. Из-за ситуации с безопасностью команды не смогли выйти на поле в назначенный час.

В связи с этим было принято решение перенести завершение поединка на более поздний срок. Точную дату и время проведения второго тайма между "Левым Берегом" и "Буковиной" дополнительно определит Дирекция УПЛ.

Sport RBC.UA подготовил подробный анонс всех матчей 11-го тура чемпионата Украины.

Теги: Футбол УПЛ
Главные матчи
АПЛ 1 ноября 18:30
Ливерпуль - : - Арсенал
УПЛ 1 ноября 13:00
ЛНЗ - : - Харьков
Серия А 1 ноября 21:45
Ювентус - : - Наполи
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