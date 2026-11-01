Матч "Левый Берег" – "Буковина" в УПЛ не смогли доиграть даже со второй попытки

Матч 11-го тура украинской Премьер-лиги между киевским "Левым Берегом" и черновицкой "Буковиной" так и не удалось завершить. Повторная попытка провести второй тайм потерпела неудачу из-за непрерывных воздушных тревог.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт УПЛ .

Что известно о матче

Поединок 11-го тура чемпионата УПЛ-2026/27 начался в субботу, 31 октября. Первая половина встречи проходила с преимуществом гостей: на 23-й минуте Виталий Груша вывел "Буковину" вперед - 1:0.

Однако перед самым началом второго тайма игру пришлось срочно остановить из-за угрозы воздушной атаки. Поскольку тревога оказалась затяжной, официальные лица решили перенести доигрывание на воскресенье, 1 ноября, в 12:00.

Когда команды доиграют

Впрочем, начать второй тайм в запланированное время 1 ноября так и не удалось. Из-за ситуации с безопасностью команды не смогли выйти на поле в назначенный час.

В связи с этим было принято решение перенести завершение поединка на более поздний срок. Точную дату и время проведения второго тайма между "Левым Берегом" и "Буковиной" дополнительно определит Дирекция УПЛ.