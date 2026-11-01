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Футбол 01 ноября 2026 · 12:27

"Ливерпуль" – "Арсенал": где и когда смотреть центральный матч тура АПЛ

Команда Ираолы испытает на прочность подопечных Артеты на легендарном "Энфилде"
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
"Ливерпуль" – "Арсенал": где и когда смотреть центральный матч тура АПЛ
"Ливерпуль" подходит к противостоянию в отличной форме (фото: x.com/LFC)

В воскресенье, 1 ноября, состоится главное противостояние 9-го тура английской Премьер-лиги. Действующий чемпион Англии "Арсенал" отправится в гости к "Ливерпулю", который набрал впечатляющую форму.

Где и когда смотреть матч – подскажет Sport RBC.UA.

Главное перед матчем

Подопечные Андони Ираолы подходят к поединку в отличной форме. За последние пять матчей мерсисайдцы одержали пять побед во всех турнирах: обыграли ЛАСК (6:3) и "Вильярреал" (4:3) в Лиге чемпионов, справились с "Брентфордом" (2:1) и "Брайтоном" (2:0) в АПЛ, а посреди недели выбили "Челси" из Кубка лиги в серии пенальти.

В то же время у "красных" серьезные проблемы с составом. Из-за травм хозяевам не смогут помочь Доминик Собослаи, Джереми Фримпонг, Джованни Леони, Конор Брэдли и Уго Экитике.

"Арсенал" под руководством Микеля Артеты продолжает демонстрировать стабильную игру. В прошлом туре АПЛ лондонцы обыграли "Эвертон" (2:0), а в Лиге чемпионов поделили очки с "Баварией" (2:2). Единственным негативным моментом стал неожиданный вылет из Кубка лиги от "Флитвуда" в серии пенальти. В отличие от соперника, "канонирам" не сможет помочь только Вильям Салиба из-за проблем со спиной.

Интересно, что в последний раз "Арсенал" побеждал на "Энфилде" еще в сентябре 2012 года.

Где смотреть игру

Центральный поединок тура начнется 1 ноября в 18:30 по киевскому времени.

Прямая видеотрансляция матча в Украине будет доступна на OTT-платформе и линейных телеканалах официального вещателя Setanta Sports.

Ранее мы рассказали, почему в матче "Ливерпуль" – "Арсенал" нет фаворита.

Теги: Арсенал Ливерпуль Футбол Чемпионат Англии
Главные матчи
АПЛ 1 ноября 18:30
Ливерпуль - : - Арсенал
УПЛ 1 ноября 13:00
ЛНЗ - : - Харьков
Серия А 1 ноября 21:45
Ювентус - : - Наполи
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