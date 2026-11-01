"Ліверпуль" – "Арсенал": де і коли дивитися центральний матч туру АПЛ

У неділю, 1 листопада, відбудеться головне протистояння 9-го туру англійської Прем'єр-ліги. Чинний чемпіон Англії "Арсенал" завітає у гості до "Ліверпуля", який набрав вражаючу форму.

Де і коли дивитися матч – підкаже Sport RBC.UA .

Головне перед матчем

Підопічні Андоні Іраоли підходять до поєдинку у чудовій формі. За останні п'ять матчів мерсісайдці здобули п'ять перемог у всіх турнірах: переграли ЛАСК (6:3) та "Вільярреал" (4:3) у Лізі чемпіонів, розібралися з "Брентфордом" (2:1) та "Брайтоном" (2:0) в АПЛ, а посеред тижня вибили "Челсі" з Кубка ліги у серії пенальті.

Водночас "червоні" мають серйозні проблеми зі складом. Через травми господарів не зможуть допомогти Домінік Собослаї, Джеремі Фрімпонг, Джованні Леоні, Конор Бредлі та Уго Екітіке.

"Арсенал" під керівництвом Мікеля Артети продовжує демонструвати стабільну гру. У минулому турі АПЛ лондонці обіграли "Евертон" (2:0), а в Лізі чемпіонів поділили очки з "Баварією" (2:2). Єдиним негативним моментом став неочікуваний виліт з Кубка ліги від "Флітвуда" у серії пенальті. На відміну від суперника, у склад "канонірів" не зможе увійти лише Вільям Саліба через проблеми зі спиною.

Цікаво, що останній раз "Арсенал" перемагав на "Енфілді" ще у вересні 2012 року.

Де дивитися гру

Центральний поєдинок туру розпочнеться 1 листопада о 18:30 за київським часом.

Пряма відеотрансляція гри в Україні буде доступна на OTT-платформі та лінійних каналах офіційного бродкастера Setanta Sports.