Усик здивував учинком після бою Канело: що українець зробив у ринзі (відео)

Олександр Усик опинився в центрі уваги після поєдинку між Саулем Альваресом та Крістіаном Мбіллі. Наш боксер піднявся до рингу, щоб особисто привітати мексиканську зірку з важливою перемогою, а також скористався нагодою для несподіваного жесту.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на Ring Magazine .

Що зробив Усик після бою

У ніч на 1 листопада колишній абсолютний чемпіон світу в другій середній вазі Сауль Альварес (64-3-2, 39 КО) зустрівся з чинним володарем титулу WBC Крістіаном Мбіллі (29-1-1, 24 КО).

Поєдинок завершився перемогою мексиканця одностайним рішенням суддів. Записки рефері зафіксували рахунок 115:112, 116:111 та 117:110.

Одразу після оголошення результату на ринг піднявся Олександр Усик. Він особисто привітав Канело з перемогою та поверненням чемпіонського титулу WBC. Втім, цим візит українця не обмежився: він також попросив у мексиканця автограф і навіть помахав прапором Мексики.

Канело повернувся після важкого періоду

Для 36-річного Альвареса цей поєдинок мав особливе значення. Востаннє до цього він виходив у ринг у вересні 2025 року, коли зазнав поразки від Теренса Кроуфорда одностайним рішенням суддів.

Тоді мексиканець втратив усі чемпіонські пояси дивізіону. Після невдачі він також переніс операцію на лікті, через що тривалий час не проводив офіційних боїв.

Тепер Альварес знову отримав чемпіонський статус. У протистоянні з Мбіллі він не лише здобув перемогу, а й повернув собі пояс WBC у другій середній вазі.

Напередодні поєдинку Канело готувався до повернення в ринг у тренувальному таборі Олександра Усика в Іспанії. Тож після фінального гонгу український чемпіон мав особливу нагоду особисто привітати свого недавнього партнера по підготовці.