"Я зачистив хевівейт": Усик зробив заяву про зміну вагової категорії

Триразовий абсолютний чемпіон світу Олександр Усик окреслив плани на наступний етап кар'єри. Українець підтвердив інтерес до поєдинку з непереможним американцем Давідом Бенавідесом і розповів, за яких умов готовий повернутися до першої важкої ваги.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на DAZN .

Українець пояснив важливі зміни

Після поєдинку між Саулем Альваресом та Крістіаном Мбіллі Усик дав інтерв'ю Майку Коппінджеру для DAZN. Під час розмови журналіст порушив тему можливого протистояння українця з Давідом Бенавідесом у першій важкій вазі.

Американець, який має рекорд 32-0 (25 КО), володіє чемпіонськими поясами WBA та WBO. Усик (25-0, 16 КО) не став приховувати зацікавленості таким поєдинком.

"Я вже зачистив надважкий дивізіон і повертаюся у свою вагову категорію", - пояснив український боксер.

На запитання про поточну вагу Усик відповів, що зараз важить приблизно 96-97 кг. Також він наголосив, що хотів би зустрічатися з суперниками на піку їхньої форми.

"Якщо у мене буде можливість повернутися в крузервейт, я повернуся. Це буде великий бій, тому що Бенавідес – великий чемпіон. Ну і я теж трішки", – додав українець.

Коли Усик востаннє боксував у крузервейті

У крузервейті Усик востаннє виступав у листопаді 2018 року. Тоді він зустрівся з британцем Тоні Белью та здобув перемогу нокаутом у восьмому раунді.

На той момент українець володів усіма основними чемпіонськими поясами дивізіону та мав статус абсолютного чемпіона світу. Після цього він перейшов у надважку вагу, де також двічі підкорив абсолютну вершину. Тепер повернення до першої важкої ваги може відкрити для Усика нову гучну сторінку кар'єри.

Втім, перед потенційною зустріччю з українцем американцю належить провести важливий бій. 5 грудня Бенавідес проведе об'єднавчий поєдинок з чемпіоном WBC Міхалом Чеслаком. Саме його результат та подальші домовленості можуть вплинути на організацію можливого поєдинку з Усиком.