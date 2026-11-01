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Бокс 01 листопада 2026 · 01:42

Канело та Мбіллі влаштували 12-раундову битву: хто залишив ринг із поясом WBC

Мексиканська суперзірка боксу спробувала повернути чемпіонський титул
Ігор Ільїн Ігор Ільїн Редактор новин відділу «Спорт»
Канело та Мбіллі влаштували 12-раундову битву: хто залишив ринг із поясом WBC
Бій Канело проти Мбіллі (фото: The Ring)

Мексиканський боксер Сауль "Канело" Альварес здобув перемогу над Кристіаном Мбіллі у головному поєдинку вечора боксу в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Протистояння за титул чемпіона світу WBC у другій середній вазі тривало всі 12 раундів і завершилося одноголосним рішенням суддів на користь мексиканця.

Про це повідомляє Sport RBC.UA.

Як проходив бій

Мбіллі активно розпочав поєдинок, намагаючись нав'язати супернику високий темп та постійний пресинг. Французький боксер камерунського походження багато атакував, зокрема по корпусу, та намагався змусити Альвареса працювати другим номером.

Канело натомість зробив ставку на точність ударів, захист і контратаки. Мексиканець поступово пристосувався до манери суперника та почав дедалі частіше перехоплювати ініціативу.

У середніх раундах Альварес ефективніше використовував помилки Мбіллі, відповідаючи влучними комбінаціями на його атаки.

Важливий епізод стався у восьмому раунді, коли рефері зняв із Мбіллі одне очко за удари по потилиці.

У чемпіонських раундах Канело продовжив контролювати дистанцію та завдавати точніших ударів. Мбіллі намагався переломити перебіг зустрічі, однак мексиканець зберіг перевагу до фінального гонга.

Рішення суддів та повернення титулу

За підсумками 12 раундів усі троє суддів віддали перемогу Альваресу:

  • 115:112
  • 116:111
  • 117:110

Таким чином, Канело повернув собі титул чемпіона світу WBC у другій середній вазі (до 76,2 кг).

Для 36-річного мексиканця це був перший поєдинок після поразки від Теренса Кроуфорда у вересні 2025 року, коли він втратив звання абсолютного чемпіона світу.

Водночас Мбіллі зазнав першої поразки на професійному рингу.

Раніше Вайлдер домовився про бій із непереможеним чемпіоном.

Головні матчі
Серія А 31 жовтня 21:45
Мілан - : - Інтер
Ла Ліга 31 жовтня 22:00
Барселона - : - Алавес
WBC 31 жовтня 23:00
Канело Альварес - : - Крістіан Мбіллі
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