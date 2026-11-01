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Бокс 01 ноября 2026 · 01:42

Канело и Мбилли устроили 12-раундовую битву: кто ушел с ринга с поясом WBC

Мексиканская суперзвезда бокса попыталась вернуть чемпионский титул
Игорь Ильин Игорь Ильин Редактор новостей отдела «Спорт»
Канело и Мбилли устроили 12-раундовую битву: кто ушел с ринга с поясом WBC
Бой Каннелло против Мбилли (фото: The Ring)

Мексиканский боксер Сауль "Канело" Альварес одержал победу над Кристианом Мбилли в главном поединке вечера бокса в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Противостояние за титул чемпиона мира WBC во втором среднем весе длилось все 12 раундов и завершилось единогласным решением судей в пользу мексиканца.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Как проходил бой

Мбилли активно начал поединок, пытаясь навязать сопернику высокий темп и постоянный прессинг. Французский боксер камерунского происхождения много атаковал, в частности, по корпусу, и пытался заставить Альвареса работать вторым номером.

Канело сделал ставку на точность ударов, защиту и контратаки. Мексиканец постепенно приспособился к манере соперника и стал все чаще перехватывать инициативу.

В средних раундах Альварес эффективнее использовал ошибки Мбилли, отвечая точными комбинациями на его атаки.

Важный эпизод произошел в восьмом раунде, когда рефери снял с Мбилли одно очко за удары по затылку.

В чемпионских раундах Канело продолжил контролировать дистанцию и наносить более точные удары. Мбилли пытался переломить ход встречи, однако мексиканец сохранил преимущество до финального гонга.

Решение судей и возвращение титула

По итогам 12 раундов все трое судей отдали победу Альваресу:

  • 115:112
  • 116:111
  • 117:110

Таким образом, Канело вернул себе титул чемпиона мира WBC во втором среднем весе (до 76,2 кг).

Для 36-летнего мексиканца это был первый поединок после поражения Теренса Кроуфорда в сентябре 2025 года, когда он потерял звание абсолютного чемпиона мира.

В то же время Мбилли потерпел первое поражение на профессиональном ринге.

РанееУайлдер договорился о бое с непобежденным чемпионом.

Главные матчи
Серия А 31 октября 21:45
Милан - : - Интер
Ла Лига 31 октября 22:00
Барселона - : - Алавес
WBC 31 октября 23:00
Канело Альварес - : - Кристиан Мбилли
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