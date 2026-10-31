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Другое 31 октября 2026 · 19:08

Украинский дзюдоист Савицкий завоевал бронзу Grand Slam в Абу-Даби

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Игорь Ильин Игорь Ильин Редактор новостей отдела «Спорт»
Украинский дзюдоист Савицкий завоевал бронзу Grand Slam в Абу-Даби
Антон Савицкий на чемпионате мира по дзюдо в Баку (фото: International Judo Federation)

Украинский дзюдоист Антон Савицкий стал бронзовым призером турнира серии Grand Slam в Абу-Даби (ОАЭ). 31-летний спортсмен поднялся на пьедестал в весовой категории до 100 кг, оде свою первую бронзовую медаль на соревнованиях такого уровня

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Федерацию дзюдо Украины .

Первая бронза в карьере

Савицкий выступил в заключительный день турнира, 31 октября. Украинец сумел пробиться к медальной схватке и завершил соревнования на третьей строчке пьедестала.

эта награда стала для спортсмена дебютной бронзой на турнирах серии Grand Slam.

В то же время, Савицкий уже имеет в своем активе награды высшего сорта на соревнованиях этой серии. В частности, в 2025 году он побеждал на Grand Slam в Тбилиси и Улан-Баторе.

Успешный сезон украинца

Бронза в Абу-Даби стала продолжением результативного Савицкого сезона на международной арене.

В феврале украинец завоевал серебряную медаль Grand Slam в Париже, а уже в марте стал победителем Grand Prix в Верхней Австрии.

На чемпионате мира-2026 в Баку дзюдоист остановился в шаге от медальных схваток, заняв седьмое место.

На 31 октября Савицкий находился на восьмой позиции мирового рейтинга Международной федерации дзюдо (IJF) в весовой категории до 100 кг.

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