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Другое 20 октября 2026 · 11:23

Кошляк назвал имена дзюдоистов, от которых ждут успеха на Олимпиаде-2028

Президент Федерации дзюдо Украины Михаил Кошляк выделил спортсменов, которые, смогут представить Украину на следующих Олимпийских играх
Даниил Вереитин Даниил Вереитин Руководитель спортивной редакции РБК-Украина
Кошляк назвал имена дзюдоистов, от которых ждут успеха на Олимпиаде-2028
Дильшот Халматов (слева) на чемпионате мира в Баку (фото: International Judo Federation)

Федерация дзюдо Украины надеется на успешное выступление на Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе. Глава организации Михаил Кошляк в эксклюзивном комментарии для Sport RBC.UA поделился именами спортсменов, на которых возлагаются самые большие надежды.

В Украине несколько сильных дзюдоистов, от которых ожидают серьезных результатов на международной арене. Среди главных соискателей успеха на Олимпиаде-2028 Михаил Кошляк назвал лидеров сборной.

"У нас есть несколько уже опытных ребят, которые имеют возможность попасть на Олимпиаду. В первую очередь это Дильшот Халматов, который уже был участником Олимпиады в Париже. Антон Савицкий, который с годами показывает все лучшее и лучшее дзюдо, сейчас находится в Топ-10 мирового рейтинга. А также Юля Курченко, которая знает вкус побед на турнирах Мировой серии, однако сейчас восстанавливается после травмы и готовится к возвращению на татами. Это спортсмены, на успех которых мы надеемся на Олимпиаде-2028. Но этот список еще не окончательный", – сказал Кошляк.

"Сейчас хорошую борьбу также демонстрирует Артем Лесюк, возвращается к своим привычным кондициям опытный Яков Хаммо, перспективны Халидов, Колобов, Свидрак, Балевский – именно эти спортсмены будут бороться за олимпийские лицензии", – добавил Михаил Кошляк.

На кого еще рассчитывает Федерация дзюдо

Кроме того, президент Федерации отметил, что в Украине есть также молодые спортсмены, на которых рассчитывают в перспективе следующего олимпийского цикла.

"В этом году у нас есть чемпионы Европы среди юниоров и кадетов – это харьковчане Даниил Кравченко и Хазар Гейдаров. Последний также будет представлять нашу страну на IV Юношеских Олимпийских играх в Дакаре. Имеем награды на мировом первенстве среди кадетов, успехи на континентальном уровне. Поэтому, с оптимизмом смотрим в будущее", – отметил президент Федерации дзюдо Украины.

Олимпиада-2028 состоится в Лос-Анджелесе, а начавшийся квалификационный период к ней станет для украинских дзюдоистов очередным испытанием в условиях полномасштабной войны.

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Теги: Михаил Кошляк
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