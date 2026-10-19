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Другое 19 октября 2026 · 06:45

"Надеемся, что она присоединится к команде": Кошляк рассказал о будущем Билодид

Глава Федерации дзюдо Украины надеется увидеть звездную дзюдоистку в составе олимпийской сборной на ОИ-2028
Даниил Вереитин Даниил Вереитин Руководитель спортивной редакции РБК-Украина
"Надеемся, что она присоединится к команде": Кошляк рассказал о будущем Билодид
Михаил Кошляк (фото: Федерация дзюдо Украины)
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Двухкратная чемпионка мира и призер Олимпийских игр Дарья Билодид начала тренировку. В Федерации дзюдо Украины надеются, что спортсменка вернется в соревнования в рамках нового олимпийского цикла. Об этом Михаил Кошляк рассказал в эксклюзивном комментарии Sport RBC.UA.

Когда Билодид вернется в соревнования

Президент Федерации дзюдо Украины не сделал точных прогнозов, на каком именно турнире можно увидеть Дарью Билодид в ближайшее время. Впрочем, Михаил Кошляк констатировал: спортсменка возобновила тренировку после паузы.

"Я понимаю, Дарья Билодид – наша звезда. Дзюдоистка, которая дала Украине лучший результат в дзюдо. Это призер Олимпийских игр и двукратная чемпионка мира. Сейчас Дарья вернулась к полноценным тренировкам и мы надеемся, что совсем скоро она присоединится к команде", – сказал Кошляк.

&quot;Надеемся, что она присоединится к команде&quot;: Кошляк рассказал о будущем Билодид
Дарья Белодид (фото: Instagram.com/dariabilodid7)

Билодид может вернуться к олимпийскому циклу

Таким образом, в Федерации рассчитывают на возвращение одной из самых успешных украинских дзюдоисток в полноценный тренировочный процесс и новый олимпийский цикл.

В то же время, Кошляк уточнил, что возвращение, скорее всего, состоится уже с нового года.

Дарья Билодид взяла паузу в соревнованиях после Олимпийских Игр 2024 года, когда выбыла из соревнований в весовой категории до 57 килограмм на стадии 1/8 финала. После этого спортсменка не участвовала в больших соревнованиях.

Теги: Дарья Белодед Михаил Кошляк
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