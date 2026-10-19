"Сподіваємося, що вона долучиться до команди": Кошляк розповів про майбутнє Білодід

Дворазова чемпіонка світу та призерка Олімпійських ігор Дар'я Білодід почала тренування. У Федерації дзюдо України сподіваються, що спортсменка повернеться до змагань у межах нового олімпійського циклу. Про це Михайло Кошляк розповів в ексклюзивному коментарі Sport RBC.UA.

Коли Білодід повернеться до змагань

Президент Федерації дзюдо України не зробив точних прогнозів, на якому саме турнірі можна побачити Дар'ю Білодід найближчим часом. Утім, Михайло Кошляк констатував: спортсменка відновила тренування після паузи.

"Я розумію, Дар'я Білодід – наша зірка. Дзюдоїстка, яка дала Україні найкращий результат в дзюдо. Це призерка Олімпійських ігор та дворазова чемпіонка світу. Наразі Дар'я повернулася до повноцінних тренувань, і ми сподіваємося, що зовсім скоро вона доєднається до команди", – сказав Кошляк.

Дар'я Білодід (фото: Instagram.com/dariabilodid7)

Білодід може повернутися до олімпійського циклу

Таким чином, у Федерації розраховують на повернення однієї з найуспішніших українських дзюдоїсток до повноцінного тренувального процесу та нового олімпійського циклу.

Водночас Кошляк уточнив, що повернення, скоріше за все, відбудеться вже з нового року.

Дар'я Білодід взяла паузу у змаганнях після Олімпійських Ігор 2024 року, коли вибула зі змагань у ваговій категорії до 57 кілограм на стадії 1/8 фіналу. Після цього спортсменка не брала участь у великих змаганнях.