"Сподіваємося, що вона долучиться до команди": Кошляк розповів про майбутнє Білодід

Дворазова чемпіонка світу та призерка Олімпійських ігор Дар'я Білодід почала тренування. У Федерації дзюдо України сподіваються, що спортсменка повернеться до змагань у межах нового олімпійського циклу. Про це Михайло Кошляк розповів в ексклюзивному коментарі Sport RBC.UA.
Президент Федерації дзюдо України не зробив точних прогнозів, на якому саме турнірі можна побачити Дар'ю Білодід найближчим часом. Утім, Михайло Кошляк констатував: спортсменка відновила тренування після паузи.
"Я розумію, Дар'я Білодід – наша зірка. Дзюдоїстка, яка дала Україні найкращий результат в дзюдо. Це призерка Олімпійських ігор та дворазова чемпіонка світу. Наразі Дар'я повернулася до повноцінних тренувань, і ми сподіваємося, що зовсім скоро вона доєднається до команди", – сказав Кошляк.
Таким чином, у Федерації розраховують на повернення однієї з найуспішніших українських дзюдоїсток до повноцінного тренувального процесу та нового олімпійського циклу.
Водночас Кошляк уточнив, що повернення, скоріше за все, відбудеться вже з нового року.
Дар'я Білодід взяла паузу у змаганнях після Олімпійських Ігор 2024 року, коли вибула зі змагань у ваговій категорії до 57 кілограм на стадії 1/8 фіналу. Після цього спортсменка не брала участь у великих змаганнях.