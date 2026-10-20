Кошляк назвав імена дзюдоїстів, від яких чекають успіху на Олімпіаді-2028

Федерація дзюдо України має надії на успішний виступ на Олімпійських іграх 2028 року в Лос-Анджелесі. Очільник організації Михайло Кошляк в ексклюзивному коментарі для Sport RBC.UA поділився іменами спортсменів, на яких покладаються найбільші сподівання.

В Україні є кілька сильних дзюдоїстів, від яких очікують серйозних результатів на міжнародній арені. Серед головних претендентів на успіх на Олімпіаді-2028 Михайло Кошляк назвав лідерів збірної.

"У нас є декілька вже досвідчених хлопців та дівчат, які мають можливість потрапити на Олімпіаду. В першу чергу це Дільшот Халматов, який вже був учасником Олімпіади в Парижі. Антон Савицький, який з роками показує все краще і краще дзюдо, наразі перебуває в Топ-10 світового рейтингу. А також Юля Курченко, яка вже знає смак перемог на турнірах Світової серії, проте наразі відновлюється після травми і готується до повернення на татамі. Це спортсмени, на успіх яких ми сподіваємося на Олімпіаді-2028. Проте цей список не є вичерпним", – сказав Кошляк.

"Зараз гарну боротьбу також демонструє Артем Лесюк, повертається до своїх звичних кондицій досвідчений Яків Хаммо, є перспективні Халідов, Колобов, Свідрак, Балєвський – саме ці спортсмени вестимуть боротьбу за олімпійські ліцензії", – додав Михайло Кошляк.

На кого ще розраховує Федерація дзюдо

Окрім того президент Федерації зазначив, що в Україні є також молоді спортсмени, на яких розраховують в перспективі наступного олімпійського циклу.

“Цього року ми маємо чемпіонів Європи серед юніорів та кадетів - це харків’яни Данило Кравченко і Хазар Гейдаров. Останній також представлятиме нашу країну на IV Юнацьких Олімпійських іграх в Дакарі. Маємо нагороди на світовій першості серед кадетів, успіхи на континентальному рівні. Тому з оптимізмом дивимося у майбутнє”, – відзначив президент Федерації дзюдо України.

Олімпіада-2028 відбудеться в Лос-Анджелесі, а кваліфікаційний період до неї, який вже розпочався, стане для українських дзюдоїстів черговим випробуванням в умовах повномасштабної війни.

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