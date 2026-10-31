rbc.ua
UA | RU
Субота, 31 жовтня 2026
Футбол | Баскетбол | Теніс | Бокс | Зимові види | Інше |
Головна Інше Український дзюдоїст Савицький здобув бронзу Grand Slam в Абу-Дабі
Поділитися
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Інше 31 жовтня 2026 · 19:08

Український дзюдоїст Савицький здобув бронзу Grand Slam в Абу-Дабі

Один із лідерів збірної України поповнив колекцію міжнародних нагород
Ігор Ільїн Ігор Ільїн Редактор новин відділу «Спорт»
Український дзюдоїст Савицький здобув бронзу Grand Slam в Абу-Дабі
Антон Савицький на чемпіонату світу з дзюдо в Баку (фото: International Judo Federation)

Український дзюдоїст Антон Савицький став бронзовим призером турніру серії Grand Slam в Абу-Дабі (ОАЕ). 31-річний спортсмен піднявся на п'єдестал у ваговій категорії до 100 кг, здобувши свою першу бронзову медаль на змаганнях такого рівня

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на Федерацію дзюдо України.

Перша бронза в кар'єрі

Савицький виступив у заключний день турніру, 31 жовтня. Українець зумів пробитися до медальної сутички та завершив змагання на третій сходинці п'єдесталу.

ця нагорода стала для спортсмена дебютною бронзою на турнірах серії Grand Slam.

Водночас Савицький уже має у своєму активі нагороди вищого ґатунку на змаганнях цієї серії. Зокрема, у 2025 році він перемагав на Grand Slam у Тбілісі та Улан-Баторі.

Успішний сезон українця

Бронза в Абу-Дабі стала продовженням результативного сезону Савицького на міжнародній арені.

У лютому українець здобув срібну медаль Grand Slam у Парижі, а вже в березні став переможцем Grand Prix у Верхній Австрії.

На чемпіонаті світу-2026 в Баку дзюдоїст зупинився за крок від медальних сутичок, посівши сьоме місце.

Станом на 31 жовтня Савицький перебував на восьмій позиції світового рейтингу Міжнародної федерації дзюдо (IJF) у ваговій категорії до 100 кг.

Раніше Кошляк назвав імена дзюдоїстів, від яких чекають успіху на Олімпіаді-2028.

Головні матчі
Серія А 31 жовтня 21:45
Мілан - : - Інтер
Ла Ліга 31 жовтня 22:00
Барселона - : - Алавес
WBC 31 жовтня 23:00
Канело Альварес - : - Крістіан Мбіллі
🏆 Рейтинг букмекерів
1 BETKING На сайт
2 BETON На сайт
21+ Участь в азартних іграх може спричинити ігрову залежність. Грайте відповідально.
Головні новини
Досвід проти амбіцій: де дивитися чемпіонський бій Канело проти Мбіллі Досвід проти амбіцій: де дивитися чемпіонський бій Канело проти Мбіллі Український дзюдоїст Савицький здобув бронзу Grand Slam в Абу-Дабі Український дзюдоїст Савицький здобув бронзу Grand Slam в Абу-Дабі "Челсі" – "Манчестер Юнайтед": три незараховані голи та вилучення у битві грандів "Челсі" – "Манчестер Юнайтед": три незараховані голи та вилучення у битві грандів
Точки зору
Олександр Чепілко
Канело має перемагати Мбіллі. Але легко йому точно не буде Олександр Чепілко Засновник та керівник українського медіаресурсу про бокс LuckyPunch
Данило Вереітін
Шалений регрес: чому "Динамо" перестало бути топ-клубом в Україні Данило Вереітін Керівник спортивної редакції РБК-Україна
Максим Гайовий
"Сан-Антоніо" за крок від титулу та шанс Михайлюка: чого чекати від нового сезону НБА Максим Гайовий Баскетбольний оглядач
Кирило Круторогов
Збірна України: подякуємо за розчарування Кирило Круторогов Спортивний коментатор, журналіст, автор книги "#Бомбардир"