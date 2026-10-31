Канело має перемагати Мбіллі. Але легко йому точно не буде

Я думаю, що Канело має перемагати. Мбіллі – парубок непростий, парубок м'язистий. Накачаний, потужний кабанчик. Але все ж таки Канело має досвід. Я не можу сказати, що Канело сильно здав. Так, він програв Кроуфорду, але давайте враховувати, що це все ж Терренс Кроуфорд. Йому програли всі, хто проти нього боксував. Тому за рахунок досвіду, ударної сили і фізичної потужності, Канело має перемагати.

Мбіллі боксував із Дерев'янченком. Мбіллі тоді було 29 років, а Дерев'янченку – 38. Але Сергій травмував руку в бою і навіть одною рукою дуже гарно з ним боксував.

Прогноз на бій наступний: не думаю, що достроково, скоріше за все, сьогоднішні суперники будуть возитися усі регламентовані раунди, але впевнений, що Канело має перемагати.