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Бокс 31 жовтня 2026 · 17:05

Канело має перемагати Мбіллі. Але легко йому точно не буде

Олександр Чепілко розбирає прийдешній бій Сауля Альвареса та Крістіана Мбіллі й пояснює, чому досвід мексиканця може стати вирішальним фактором
Олександр Чепілко Олександр Чепілко Засновник та керівник українського медіаресурсу про бокс LuckyPunch
Канело має перемагати Мбіллі. Але легко йому точно не буде
Сауль Альварес проти Крістіана Мбіллі (фото: Getty Images)

Канело Альварес проведе бій проти Крістіана Мбіллі – мексиканець вперше вийде на ринг після минулорічної поразки від Терренса Кроуфорда.

Я думаю, що Канело має перемагати. Мбіллі – парубок непростий, парубок м'язистий. Накачаний, потужний кабанчик. Але все ж таки Канело має досвід. Я не можу сказати, що Канело сильно здав. Так, він програв Кроуфорду, але давайте враховувати, що це все ж Терренс Кроуфорд. Йому програли всі, хто проти нього боксував. Тому за рахунок досвіду, ударної сили і фізичної потужності, Канело має перемагати.

Мбіллі боксував із Дерев'янченком. Мбіллі тоді було 29 років, а Дерев'янченку – 38. Але Сергій травмував руку в бою і навіть одною рукою дуже гарно з ним боксував.

Прогноз на бій наступний: не думаю, що достроково, скоріше за все, сьогоднішні суперники будуть возитися усі регламентовані раунди, але впевнений, що Канело має перемагати.

Теги: Бокс
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