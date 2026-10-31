Оновив рекорд сезону: Марсак дебютував на Гран-прі з фігурного катання

Український фігурист Кирило Марсак посів четверте місце за підсумками короткої програми на етапі Гран-прі в канадській Келовні. На дебютному для себе турнірі серії спортсмен набрав 83,67 бала, встановивши найкращий результат сезону.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на офіційні результати на сайті Міжнародного союзу ковзанярів.

Марсак зупинився за крок від трійки лідерів

Кирило Марсак посів четверте місце у короткій програмі чоловічого одиночного катання на другому етапі серії Гран-прі сезону-2026/27 у канадській Келовні. Українець отримав 83,67 бала - це його найкращий результат у короткій програмі в поточному сезоні.

Від третьої позиції, яку посів представник Японії Казукі Томоно, Марсака відділили лише 1,64 бала. Загалом у змаганнях взяли участь 12 фігуристів.

Результати короткої програми:

Ріо Наката (Японія) - 92,64 бала; Кевін Еймоз (Франція) - 90,26; Казукі Томоно (Японія) - 85,31; Кирило Марсак (Україна) - 83,67.

За оцінками за компоненти програми український фігурист посів п'яте місце, набравши 36,44 бала. Зокрема, за композицію він отримав 7,18 бала, за презентацію - 7,25, а за майстерність катання - 7,39.

Українець покращив результат сезону

Виступ у Канаді став для Марсака найуспішнішим у короткій програмі в цьому сезоні. На турнірі Trialeti Trophy у Батумі він набрав 71,07 бала, а на змаганнях Lombardia Trophy в Італії - 78,16.

Таким чином, у Келовні українець покращив свій попередній найкращий результат сезону на 5,51 бала.

Голіченко та Даренський стали шостими

У змаганнях спортивних пар Україну представляли Софія Голіченко та Артем Даренський. За підсумками короткої програми дует набрав 58,34 бала та посів шосте місце серед восьми учасників.

Цей результат став найкращим для українців у поточному сезоні. Від п'ятої позиції, яку посіли чехи Анна Валесі та Мартін Бідар, Голіченко та Даренського відділили 2,10 бала.

Коли виступатимуть інші українці

Етап Гран-прі в Канаді триватиме з 30 жовтня до 1 листопада. Україну на змаганнях також представляють танцюристи на льоду Ірина Підгайна та Артем Коваль.

Вони розпочнуть виступи з ритмічного танцю в суботу, 31 жовтня, о 23:20 за київським часом. Остаточні результати визначать за підсумками довільних програм. Чоловіки виступлять у неділю, 1 листопада, о 01:40, спортивні пари - о 03:45. Танцюристи на льоду завершать змагання довільним танцем у понеділок, 2 листопада, о 01:15.