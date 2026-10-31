Обновил рекорд сезона: Марсак дебютировал на Гран-при по фигурному катанию

Украинский фигурист Кирилл Марсак занял четвертое место по итогам короткой программы на этапе Гран-при в канадской Келоуне. На дебютном для себя турнире серии спортсмен набрал 83,67 балла, установив самый лучший результат сезона.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальные результаты на сайте Международного союза конькобежцев.

Марсак остановился в шаге от тройки лидеров

Кирилл Марсак занял четвертое место в короткой программе мужского одиночного катания на втором этапе серии Гран-при сезона 2026/27 в канадской Келоуне. Украинец получил 83,67 балла – это его лучший результат в короткой программе в текущем сезоне.

От третьей позиции, которую занял представитель Японии Казуки Томоно, Марсака отделили всего 1,64 балла. Всего в соревнованиях приняло участие 12 фигуристов.

Результаты короткой программы:

Рио Наката (Япония) – 92,64 балла; Кевин Эймоз (Франция) – 90,26; Казуки Томоно (Япония) – 85,31; Кирилл Марсак (Украина) – 83,67.

По оценкам компонентов программы украинский фигурист занял пятое место, набрав 36,44 балла. В частности, за композицию он получил 7,18 балла, за презентацию – 7,25, а за мастерство катания – 7,39.

Украинец улучшил результат сезона

Выступление в Канаде стало для Марсака самым успешным в короткой программе в этом сезоне. На турнире Trialeti Trophy в Батуми он набрал 71,07 балла, а на соревнованиях Lombardia Trophy в Италии – 78,16.

Таким образом, в Келоуне украинец улучшил свой предыдущий лучший результат сезона на 5,51 балла.

Голиченко и Даренский стали шестыми

В соревнованиях спортивных пар Украину представляли София Голиченко и Артём Даренский. По итогам короткой программы дуэт набрал 58,34 балла и занял шестое место среди восьми участников.

Этот результат стал самым лучшим для украинцев в текущем сезоне. От пятой позиции, которую заняли чехи Анна Валеси и Мартин Бидарь, Голиченко и Даренского отделили 2,10 балла.

Когда будут выступать другие украинцы

Этап Гран-при в Канаде продлится с 30 октября по 1 ноября. Украину на соревнованиях также представляют танцоры на льду Ирина Пидгайна и Артем Коваль.

Они начнут выступления по ритмичному танцу в субботу, 31 октября, в 23:20 по киевскому времени. Окончательные результаты определят по итогам произвольных программ. Мужчины выступят в воскресенье, 1 ноября, в 01:40, спортивные пары – в 03:45. Танцоры на льду завершат соревнование произвольным танцем в понедельник, 2 ноября, в 01:15.