Исторический камбэк "Голден Стейт", триумф Леброна и шоу Янниса: как прошла ночь в НБА

В ночь на 31 октября в НБА состоялось десять матчей регулярного чемпионата. Наибольшее внимание привлек поединок Голден Стейт и Лейкерс, в котором хозяева отыграли отставание в 25 очков. Также "Филадельфия" одолела действующего чемпиона.

Дибантса помог "Вашингтону" одержать уверенную победу

"Уизардс" на домашней площадке победили "Шарлотт Хорнетс" со счетом 95:79. Самым результативным в составе хозяев стал Энтони Дэвис, набравший 25 очков и сделавший 13 подборов. Трей Янг добавил 21 очко, девять передач и семь подборов.

Также стоит отметить дебютанта Эй Джея Дибантсу, который в своем первом домашнем матче набрал 17 очков. Первый номер драфта-2026 пропустил старт сезона из-за травмы голеностопа.

"Вашингтон Уизардс" - "Шарлотт Хорнетс" - 95:79 (22:26, 29:20, 28:13, 16:20)

Леброн помог одолеть действующего чемпиона

"Филадельфия Севенти Сиксерс" на собственной площадке одержала победу над "Нью-Йорк Никс". Наибольший вклад в результат внесли Тайриз Макси и Леброн Джеймс, набравшие 27 и 20 очков соответственно.

Решающим стал окончательный отрезок встречи. Именно Джеймс реализовал важный бросок с отклонением в конце матча, помог хозяевам удержать преимущество.

"Филадельфия Севенти Сиксерс" - "Нью-Йорк Никс" - 98:93 (29:21, 24:23, 24:24, 21:25)

Притчард набрал 30 очков против "Буллз"

"Бостон Селтикс" уверенно победил "Чикаго Буллз", а главным героем встречи стал Пейтон Притчард, набравший 30 очков. Джейсон Тейтум добавил 26 очков, а Пол Джордж записал в актив 18 очков и восемь результативных передач.

Хозяева фактически решили судьбу матча еще в первой половине. В стартовой четверти "Бостон" набрал 44 очка, а к большому перерыву преимущество команды достигло 32 очков.

"Чикаго" попытался сократить отставание в заключительной четверти, однако отыграться не смог. Самым результативным в составе гостей стал Калеб Уилсон с 23 очками.

Для "Бостона" это четвертая подряд победа, тогда как "Буллз" потерпели уже четвертое поражение подряд.

"Бостон Селтикс" - "Чикаго Буллз" - 125:111 (44:25, 34:24, 21:25, 26:37)

"Пистонс" продолжили неудачную серию "Нетс"

"Детройт Пистонс" на выезде одолел "Бруклин Нетс". Самым результативным у победителей стал Кейд Каннингем с 20 очками, а Данкан Робинсон прибавил 17.

В составе "Бруклина" самым результативным стал Мориц Вагнер с 16 очками и восемью подборами. "Нетс" остаются без побед после пяти матчей сезона.

"Бруклин Нетс" - "Детройт Пистонс" - 94:110 (28:21, 21:35, 17:36, 28:18)

Барнс набрал 41 очко, но этого не хватило

"Орландо Мэджик" взял реванш у "Торонто Репторз" за разгромное поражение в предыдущем матче, победив на выезде со счетом 121:114.

Самым результативным в составе гостей стал Десмонд Бейн, набравший 28 очков. Франц Вагнер записал в актив 26 очков и 11 результативных передач, а Венделл Картер-младший добавил 20 очков.

В то же время, главным индивидуальным событием встречи стало выступление Скотти Барнса. Форвард "Торонто" набрал 41 очко, установив личный рекорд результативности в НБА. Однако его усилий оказалось недостаточно для победы.

"Торонто Рэпторз" - "Орландо Мэджик" - 114:121 (27:31, 28:33, 33:31, 26:26)

Яннис оформил трипл-дабл

"Майами Хит" в результативном матче обыграл "Индиану Пейсерз". Лучшим игроком встречи стал Яннис Адетокумбо, оформивший трипл-дабл с 31 очка, 18 подборов и 10 результативных передач.

Бэм Адебайо добавил 27 очков, а Клей Томпсон провел один из лучших матчей после перехода в "Майами", набрав 25 очков и реализовав семь трехочковых.

"Майами Хит" - "Индиана Пейсерз" - 145:125 (36:42, 32:19, 35:27, 42:37)

"Маверикс" нанесли "Рокетс" первое поражение

"Даллас Маверикс" на домашней площадке одержал волевую победу над "Хьюстон Рокетс". Таким образом, команда прервала победную серию соперника, до этого выигравшего все пять матчей сезона.

Главными героями хозяев стали Кайри Ирвинг и Купер Флэгг. Первый набрал 35 очков и отдал девять передач, второй завершил встречу с 33 очками, девятью подборами и шестью ассистами.

В составе гостей самым результативным стал Кевин Дюрант с 28 очками, еще 22 набрал Джабари Смит-младший.

"Даллас Маверикс" - "Хьюстон Рокетс" - 116:111 (27:20, 17:31, 32:33, 40:27)

"Тимбервулвз" победили без Эдвардса

"Миннесота Тимбервулвз" уверенно победила "Лос-Анджелес Клипперс". Хозяева одержали первую победу без своей главной звезды Энтони Эдвардса, восстанавливающегося после артроскопической операции на колене.

Самым результативным в составе "Миннесоты" стал ЛаМело Болл, набравший 24 очка. Джейден Макдениэлс прибавил 23 очка, а Бонс Гайленд принес команде еще 19 очков и восемь передач, выйдя из ряда запасных.

"Миннесота Тимбервулаз" - "Лос-Анджелес Клипперс" - 127:101 (34:24, 35:32, 29:25, 29:20)

"Уорриорз" отыграли 25 очков

Одним из самых ярких матчей игрового дня стало противостояние "Голден Стейт Уорриорз" и "Лос-Анджелес Лейкерс". Хозяева одержали победу со счетом 112:95, хотя после первой четверти уступали сопернику 15:38.

"Лейкерс" на старте встречи выглядели убедительно, а Лука Дончич набрал 21 очко только за первый период. Однако "Голден Стейт" ответил аналогичным рывком во второй четверти - 38:15, благодаря чему команды ушли на большой перерыв при равном счете.

В дальнейшем хозяева продолжили наращивать преимущество. Стивен Карри стал самым результативным игроком победителей с 31 очком, шестью передачами и восемью реализованными трехочковыми. Брендин Падзийски добавил 21 очко.

Камбэк "Голден Стейт" вошел в историю НБА: это самая победная разница для команды, которая уступала не менее 20 очков после первой четверти, в эпоху секундомера. Кроме того, Карри поднялся на 18 место в истории лиги по количеству набранных очков, обойдя Доминика Уилкинса.

"Голден Стейт Уорриорз" - "Лос-Анджелес Лейкерс" - 112:95 (15:38, 38:15, 32:27, 27:15)

Мюррей и Браун установили клубное достижение

"Денвер Наггэтс" на выезде победил "Финикс Санз". Главными героями встречи стали Джамал Мюррей и Кристиан Браун, вместе набравшие 70 очков.

Мюррей завершил матч с 39 очками, восемью подборами и пятью передачами. Браун установил личный рекорд результативности, набрав 31 очко и реализовав семь трёхочковых бросков.

Интересно, что оба баскетболиста попали по семь трехочковых за матч. Они стали первой парой игроков в истории "Денвера", добившихся такого результата в одном поединке.

Победа стала для "Денвера" первой в групповом этапе Кубка НБА.

"Финикс Санз" - "Денвер Наггетс" - 120:127 (37:32, 30:39, 26:32, 27:24)