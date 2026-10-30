Исторический трипл-дабл Бузера и идеальный старт "Мемфиса": как прошла ночь в НБА

В ночь на 30 октября состоялось три матча регулярного чемпионата НБА. Центральным событием игрового дня стал первый в карьере трипл-дабл Кэмерон Бузер, который помог "Мемфису" победить "Портленд".

Первый трипл-дабл Бузера помог разгромить "Портленд"

"Мемфис Гриззлис" на выезде победил "Портленд Трейл Блэйзерс" со счетом 124:103 и продолжил свою беспроигрышную серию на старте сезона. Главным героем встречи стал Кэмерон Бузер, записавший на свой счет первый трипл-дабл в карьере в НБА: 18 очков, 12 подборов и 12 результативных передач.

Также 18 очков набрал Айзея Стюарт, а Седрик Ковард прибавил 17. "Мемфис" оторвался от соперника после равной первой половины. В третьей четверти гости выиграли отрезок со счетом 33:25, а в заключительном периоде увеличили преимущество еще на 13 очков.

Отдельным событием стало возвращение Джа Моранта в Портленд после обмена с "Мемфисом". Баскетболист набрал 14 очков, но досрочно покинул площадку в четвертой четверти из-за повреждения задней поверхности бедра.

"Мемфис" одержал пятую победу подряд и остался среди команд, еще не проигрывавших в текущем сезоне.

"Портленд Трейл Блэйзерс" - "Мемфис Гриззлис" - 103:124

"Атланта" удержала победу над "Кливлендом"

"Атланта Хокс" на домашней площадке одолела "Кливленд Кавальерс" – хозяева неудачно начали встречу и проиграли первую четверть со счетом 16:28. Однако в дальнейшем "Атланта" перехватила инициативу, отыграла отставание и вышла вперед еще до перерыва.

Самым результативным игроком матча стал Онейка Оконгву, набравший 29 очков и сделавший 12 подборов. Никейл Александер-Уокер прибавил 25 очков, а Аарон Виггинс принес команде еще 20.

В составе гостей самым результативным был Джеймс Гарден – 24 очка, 5 подборов и 4 передачи.

"Атланта Хокс" - "Кливленд Кавальерс" - 114:111

"Новый Орлеан" одолел "Сакраменто" и прервал неудачную серию

"Пеликанс" дома победили "Кингз" со счетом 132:120. Для хозяев это была первая победа в сезоне, в то время как "Кингз" продолжили серию неудач.

Лучшую игру в составе победителей провели Зайон Уильямсон и Джеремая Фирс – оба набрали по 22 очка. Фирс также записал на свой счет 13 результативных передач и 8 подборов.

Важным моментом встречи стала третья четверть, в которой "Пеликанс" выдали рывок 21:4 и создали комфортное преимущество. В дальнейшем хозяева контролировали ход игры и не позволили сопернику вернуться в борьбу.

"Нью-Орлеан Пеликанс" - "Сакраменто Кингз" - 132:120