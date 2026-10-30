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Баскетбол 30 жовтня 2026 · 10:22

Історичний трипл-дабл Бузера та ідеальний старт "Мемфіса": як минула ніч в НБА

"Атланта" втримала перемогу над "Клівлендом", а "Новий Орлеан" здолав "Сакраменто"
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Історичний трипл-дабл Бузера та ідеальний старт "Мемфіса": як минула ніч в НБА
Бузер видав вражаючий матч (Фото: NBA)

У ніч на 30 жовтня відбулися три матчі регулярного чемпіонату НБА. Центральною подією ігрового дня став перший у кар'єрі трипл-дабл Кемерона Бузера, який допоміг "Мемфісу" перемогти "Портленд".

Про результати матчів повідомляє Sport RBC.UA.

Перший трипл-дабл Бузера допоміг розгромити "Портленд"

"Мемфіс Гріззліс" на виїзді переміг "Портленд Трейл Блейзерс" із рахунком 124:103 та продовжив свою безпрограшну серію на старті сезону. Головним героєм зустрічі став Кемерон Бузер, який записав на свій рахунок перший трипл-дабл у кар'єрі в НБА: 18 очок, 12 підбирань і 12 результативних передач.

Також 18 очок набрав Айзея Стюарт, а Седрік Ковард додав 17. "Мемфіс" відірвався від суперника після рівної першої половини. У третій чверті гості виграли відрізок із рахунком 33:25, а в заключному періоді збільшили перевагу ще на 13 очок.

Окремою подією стало повернення Джа Моранта до Портленда після обміну з "Мемфіса". Баскетболіст набрав 14 очок, але достроково залишив майданчик у четвертій чверті через ушкодження задньої поверхні стегна.

"Мемфіс" здобув п'яту перемогу поспіль і залишився серед команд, які ще не програвали в поточному сезоні.

"Портленд Трейл Блейзерс" - "Мемфіс Гріззліс" - 103:124

"Атланта" втримала перемогу над "Клівлендом"

"Атланта Хокс" на домашньому майданчику здолала "Клівленд Кавальєрс" - господарі невдало розпочали зустріч і програли першу чверть із рахунком 16:28. Однак надалі "Атланта" перехопила ініціативу, відіграла відставання та вийшла вперед ще до великої перерви.

Найрезультативнішим гравцем матчу став Онейка Оконгву, який набрав 29 очок і зробив 12 підбирань. Нікейл Александер-Вокер додав 25 очок, а Аарон Віггінс приніс команді ще 20.

У складі гостей найрезультативнішим був Джеймс Гарден - 24 очки, 5 підбирань і 4 передачі.

"Атланта Хокс" - "Клівленд Кавальєрс" - 114:111

"Новий Орлеан" здолав "Сакраменто" та перервав невдалу серію

"Пеліканс" удома перемогли "Кінгз" із рахунком 132:120. Для господарів це була перша перемога в сезоні, тоді як "Кінгз" продовжили серію невдач.

Найкращу гру у складі переможців провели Зайон Вільямсон і Джеремая Фірс - обидва набрали по 22 очки. Фірс також записав на свій рахунок 13 результативних передач і 8 підбирань.

Важливим моментом зустрічі стала третя чверть, у якій "Пеліканс" видали ривок 21:4 та створили комфортну перевагу. Надалі господарі контролювали перебіг гри й не дозволили супернику повернутися в боротьбу.

"Нью-Орлеан Пеліканс" - "Сакраменто Кінгз" - 132:120

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Теги: Баскетбол НБА
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