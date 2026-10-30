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Футбол 30 жовтня 2026 · 08:22

Диво-гол Судакова вивів "Бенфіку" в півфінал Кубка ліги

В старті також з'явився Анатолій Трубін, який пропустив гармату з 30 метрів
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Диво-гол Судакова вивів "Бенфіку" в півфінал Кубка ліги
Український півзахисник доклався до перемоги "Бенфіки" (Фото: sudakov_11, Instagram)

"Бенфіка" розгромила "Жил Вісенте" у чвертьфіналі Кубка португальської ліги. Георгій Судаков відзначився ефектним голом, а Анатолій Трубін пропустив після потужного удару приблизно з 30 метрів.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на спортивне телебачення Португалії.

Судаков поцілив у "дев'ятку"

"Бенфіка" впевнено пройшла "Жил Вісенте" - рахунок на 36-й хвилині відкрив Діогу Лукебакіу, а вже за п'ять хвилин перевагу лісабонців подвоїв Георгій Судаков.

Гол українського півзахисника вийшов особливо ефектним. Ечеверрі розігнав атаку лівим флангом і віддав передачу на Палінью, який прострілив у центр штрафного майданчика. Після рикошету від захисника м'яч відскочив до Судакова, який одним дотиком відправив його точно у верхній кут воріт.

Для Судакова цей гол став другим у поточному сезоні. Крім того, українець має у своєму активі результативну передачу. У матчі з "Жил Вісенте" він провів на полі 72 хвилини, після чого був замінений на Сая.

Трубін пропустив потужний удар із дистанції

Анатолій Трубін також розпочав зустріч у стартовому складі "Бенфіки". Однак голкіпер збірної України не зумів зберегти ворота недоторканими: на 45-й хвилині Лаусен потужним ударом приблизно з 30 метрів скоротив відставання гостей.

У другому таймі "Бенфіка" продовжила забивати. На 54-й хвилині Лукебакіу оформив дубль, а на 81-й Дуран встановив остаточний рахунок - 4:1.

Кубок португальської ліги. 1/4 фіналу

"Бенфіка" - "Жил Вісенте" - 4:1

Голи: Лукебакіу, 36, 54; Судаков, 41; Дуран, 81 - Лаусен, 45.

Раніше ми розповідали, що інший український легіонер, Тимур Тутєров, також відзначився забитим голом в Кубку англійської ліги.

Теги: Футбол Бенфика
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