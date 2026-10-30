"Анахайм" та "Баффало" влаштували гольову перестрілку та три хет-трики: результати НХЛ

У ніч на 30 жовтня в регулярному чемпіонаті НХЛ відбулися 11 матчів. Ігровий день запам'ятався хет-триками, драматичними розв'язками та кількома вражаючими камбеками.

Коулі врятував "Юту" за секунду до кінця третього періоду

"Юта Маммот" здобула перемогу над "Піттсбург Пінгвінз" в овертаймі. Головним героєм зустрічі став Логан Коулі, який оформив хет-трик.

Особливо драматичною виявилася кінцівка основного часу: Коулі зрівняв рахунок за секунду до фінальної сирени, ефектно відправивши шайбу у ворота з повітря. В овертаймі перемогу гостям приніс Сергачов, який відзначився на 3:27.

"Юта Маммот" - "Піттсбург Пінгвінз" - 4:3 ОТ (0:2, 1:0, 2:1, 1:0)

"Кароліна" здолала "Коламбус"

"Кароліна Харрікейнз" перемогла "Коламбус Блю Джекетс" із рахунком 3:2. За господарів закинутими шайбами відзначилися Джордан Мартінук, Логан Станковен і Марк Янковскі.

"Коламбус Блю Джекетс" - "Кароліна Харрікейнз" - 2:3 (0:1, 0:1, 2:1)

Арвідссон оформив хет-трик у переможному матчі "Детройта"

"Ред Вінгз" на власному майданчику впевнено обіграв "Чикаго Блекхокс". Головною зіркою зустрічі став Віктор Арвідссон, який записав на свій рахунок три голи та результативну передачу. Ще одну шайбу господарів закинув Лукас Реймонд.

Перемога відбулася на тлі резонансної ситуації в клубі: цього дня "Детройт" відсторонив колишнього капітана Ділана Ларкіна, який повідомив керівництву, що більше не хоче виступати за команду та очікує на обмін.

"Чикаго Блекхокс" - "Детройт Ред Вінгз" - 1:4 (1:0, 0:1, 0:3)

"Тампа-Бей"продовжила серію поразок "Вінніпега"

"Лайтнінг" перемогли "Джетс" із рахунком 6:4, завдавши супернику сьомої поразки поспіль. Найрезультативнішим гравцем зустрічі став Понтус Гольмберг, який набрав чотири очки - закинув шайбу та віддав три результативні передачі.

По три очки також здобули Брендон Гейгл і Ентоні Чіреллі: кожен записав на свій рахунок гол і два асисти.

"Вінніпег Джетс" - "Тампа-Бей Лайтнінг" - 4:6 (1:1, 0:4, 3:1)

"Сент-Луїс" перервав гольову засуху та обіграв "Бостон"

"Сент-Луїс Блюз" здобув перемогу над "Бостон Брюїнз" зх рахунком 4:1 та перервав серію з двох матчів без забитих шайб.

Роберт Томас і Філіп Броберг стали найрезультативнішими гравцями зустрічі: кожен набрав по три очки, закинувши шайбу та віддавши дві результативні передачі. Також у складі "Блюз" відзначилися Джиммі Снаггеруд і Джейк Нейборс.

Воротар Джоел Гофер відбив 31 кидок, зокрема 14 - у третьому періоді.

"Бостон Брюїнз" - "Сент-Луїс Блюз" - 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)

Кофілд і Ньюхук оформили дублі у перемозі "Монреаля"

"Канадієнс" на виїзді перемогли "Даллас Старз" із рахунком 5:2. По дві шайби за гостей закинули Коул Кофілд і Алекс Ньюхук. Ще один гол на рахунку Філіпа Дано.

У складі "Далласа" відзначилися Вайатт Джонстон і Джеймі Бенн. "Монреаль" здобув четверту перемогу поспіль, причому всі чотири матчі цієї серії команда провела на виїзді.

"Даллас Старз" - "Монреаль Канадієнс" - 2:5 (1:3, 1:1, 0:1)

Шефер приніс "Айлендерс" перемогу в овертаймі

"Нью-Йорк Айлендерс" здолав "Міннесоту Вайлд" . Переможець визначився в овертаймі, де вже на 33-й секунді відзначився Метью Шефер.

Захисник оформив дубль і додав до нього результативну передачу. Також у складі "Айлендерс" забивали Бо Хорват і Адам Пелех. У "Міннесоти" голом та асистом відзначився Квінн Г'юз.

"Нью-Йорк Айлендерс" - "Міннесота Вайлд" - 4:3 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 1:0)

Тух приніс "Вашингтону" третю перемогу поспіль

"Вашингтон Кепіталз" на виїзді обіграв "Нешвілл Предаторз". Вирішальну шайбу на 10-й хвилині третього періоду закинув Алекс Тух, перервавши рівновагу на табло.

Форвард продовжив результативну серію: він забиває вже в трьох матчах поспіль і має п'ять переможних голів у сезоні - найкращий показник у лізі на момент зустрічі. Також за "Вашингтон" двічі відзначився Хатсон. У складі "Нешвілла" дубль оформив Філіп Форсберг.

"Вашингтон Кепіталз" - "Нешвілл Предаторз" - 4:3 (1:1, 2:1, 1:1)

"Сан-Хосе" перевернув матч із "Ванкувером" за три хвилини

"Шаркс" здобув вольову перемогу над "Ванкувер Кенакс". Гості вели в рахунку, однак у третьому періоді господарі за 2 хвилини 50 секунд забили три шайби. Вілл Сміт оформив дубль, зрівнявши рахунок на 10:39. Уже через 11 секунд Мейсон Марчмент закинув переможну шайбу.

Для "Ванкувера" це вже 10-та поразка в останніх 12 матчах.

"Сан-Хосе Шаркс" - "Ванкувер Кенакс" - 3:2 (0:1, 0:1, 3:0)

"Лос-Анджелес" розгубив перевагу в чотири шайби, але переміг

Один із найдраматичніших матчів вечора відбувся між "Лос-Анджелес Кінгз" та "Оттава Сенаторз". Господарі здобули перемогу в овертаймі, хоча в третьому періоді дозволили супернику відігратися з рахунку 1:5.

"Оттава" врятувалася від поразки завдяки голу Шейна Пінто за 1 хвилину 40 секунд до завершення основного часу. Однак в овертаймі Квінтон Байфілд приніс "Кінгз" перемогу, відзначившись за 1:23 до його завершення.

"Лос-Анджелес Кінгз" - "Оттава Сенаторз" - 6:5 ОТ (1:1, 4:0, 0:4, 1:0)

Томпсон оформив натуральний хет-трик у божевільній перестрілці

Найрезультативніший матч ігрового дня відбувся в Анахаймі, де "Баффало Сейбрз" переміг місцевих "Дакс" - 7:6. Гості двічі поступалися супернику з різницею у дві шайби, але згодом видали серію з шести поспіль голів.

Головним героєм став Тейдж Томпсон, який оформив натуральний хет-трик і загалом набрав п'ять очок - три голи та дві результативні передачі. "Анахайм" спробував урятувати матч у заключній частині зустрічі, але "Баффало" втримав мінімальну перевагу.

"Анахайм Дакс" - "Баффало Сейбрз" - 6:7 (3:3, 0:2, 3:2)