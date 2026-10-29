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Зимові види 29 жовтня 2026 · 13:33

Макдевід переписав історію НХЛ, а драма в Сіетлі зіпсувала дубль Маккенни

Капітан "Едмонтона" встановив унікальне досягнення
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Макдевід переписав історію НХЛ, а драма в Сіетлі зіпсувала дубль Маккенни
Коннор Макдевід (фото: x.com/EdmontonOilers)

У регулярному чемпіонаті Національної хокейної ліги відбулися чергові поєдинки. Ігровий день подарував унікальне історичне досягнення від головної зірки ліги, драматичну розв'язку в Сіетлі та черговий успіх "Вашингтона".

Про це повідомляє Sport RBC.UA.

Історичний рекорд Макдевіда

На Заході одноосібним лідером залишається "Едмонтон", який у дербі Альберти всуху розгромив "Калгарі" (4:0). Капітан "Ойлерз" Коннор Макдевід віддав дві результативні передачі та встановив абсолютне досягнення в історії НХЛ – він став першим гравцем, який робив щонайменше один асист у кожному з 13-ти стартових матчів сезону.

У паралельній зустрічі "Вашингтон" на власному льоду впевнено розібрався з "Філадельфією" з рахунком 5:2. Для столичного клубу це вже четверта перемога у п'яти останніх поєдинках, завдяки чому команда піднялася до топ-4 свого дивізіону. Вагомий внесок у тріумф зробили форварди Алекс Тух та Джордан Кайру, кожен з яких оформив по дублю. "Філадельфія" ж продовжує кризис, вигравши лише 3 матчі з останніх 15-ти.

Драма "Кленових" у Сіетлі

Найдраматичніший матч вечора пройшов у Сіетлі, де місцевий "Кракен" переграв "Торонто" з рахунком 5:4. Поєдинок запам'ятався першим дублем у НХЛ від молодого форварда "Кленових" Гевіна Маккенни, проте це не врятувало його команду. Перемогу господарям на останніх секундах третього періоду приніс влучний кидок Брендона Монтура.

У ще одному протистоянні "Колорадо" переграло "Нью-Джерсі" (5:2), переломивши хід гри у третьому періоді (4:1) та перервавши 4-матчеву переможну серію "Девілз".

Результати всіх матчів ігрового дня НХЛ:

  • "Вашингтон" – "Філадельфія" – 5:2 (1:0, 2:1, 2:1)
  • "Едмонтон" – "Калгарі" – 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)
  • "Колорадо" – "Нью-Джерсі" – 5:2 (0:1, 1:1, 4:1)
  • "Сіетл" – "Торонто" – 5:4 (1:1, 3:1, 1:2)

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Теги: Хокей НХЛ
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Карпати - : - Олександрія
Кубок англійської Ліги 29 жовтня 21:45
Евертон - : - Ньюкасл
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