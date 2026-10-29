Макдевід переписав історію НХЛ, а драма в Сіетлі зіпсувала дубль Маккенни

У регулярному чемпіонаті Національної хокейної ліги відбулися чергові поєдинки. Ігровий день подарував унікальне історичне досягнення від головної зірки ліги, драматичну розв'язку в Сіетлі та черговий успіх "Вашингтона".

Історичний рекорд Макдевіда

На Заході одноосібним лідером залишається "Едмонтон", який у дербі Альберти всуху розгромив "Калгарі" (4:0). Капітан "Ойлерз" Коннор Макдевід віддав дві результативні передачі та встановив абсолютне досягнення в історії НХЛ – він став першим гравцем, який робив щонайменше один асист у кожному з 13-ти стартових матчів сезону.

У паралельній зустрічі "Вашингтон" на власному льоду впевнено розібрався з "Філадельфією" з рахунком 5:2. Для столичного клубу це вже четверта перемога у п'яти останніх поєдинках, завдяки чому команда піднялася до топ-4 свого дивізіону. Вагомий внесок у тріумф зробили форварди Алекс Тух та Джордан Кайру, кожен з яких оформив по дублю. "Філадельфія" ж продовжує кризис, вигравши лише 3 матчі з останніх 15-ти.

Драма "Кленових" у Сіетлі

Найдраматичніший матч вечора пройшов у Сіетлі, де місцевий "Кракен" переграв "Торонто" з рахунком 5:4. Поєдинок запам'ятався першим дублем у НХЛ від молодого форварда "Кленових" Гевіна Маккенни, проте це не врятувало його команду. Перемогу господарям на останніх секундах третього періоду приніс влучний кидок Брендона Монтура.

У ще одному протистоянні "Колорадо" переграло "Нью-Джерсі" (5:2), переломивши хід гри у третьому періоді (4:1) та перервавши 4-матчеву переможну серію "Девілз".

Результати всіх матчів ігрового дня НХЛ: