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Зимние виды 29 октября 2026 · 13:33

Макдевид переписал историю НХЛ, а драма в Сиэтле испортила дубль Маккенны

Капитан "Эдмонтона" установил уникальное достижение
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Макдевид переписал историю НХЛ, а драма в Сиэтле испортила дубль Маккенны
Коннор Макдевид (фото: x.com/EdmontonOilers)

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги прошли очередные поединки. Игровой день подарил уникальное историческое достижение от главной звезды лиги, драматическую развязку в Сиэтле и очередной успех "Вашингтона".

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Исторический рекорд Макдевида

На Западе единоличным лидером остается "Эдмонтон", в дерби Альберты всухом разгромивший "Калгари" (4:0). Капитан "Ойлерз" Коннор Макдевид отдал две результативные передачи и установил абсолютное достижение в истории НХЛ – он стал первым игроком, совершавшим по меньшей мере один ассист в каждом из 13-ти стартовых матчей сезона.

В параллельной встрече "Вашингтон" на собственном льду уверенно разобрался с "Филадельфией" со счетом 5:2. Для столичного клуба это уже четвертая победа в пяти последних поединках, благодаря чему команда поднялась в топ-4 своего дивизиона. Весомый вклад в триумф внесли форварды Алекс Тух и Джордан Кайру, каждый из которых оформил по дублю. "Филадельфия" продолжает кризис, выиграв лишь 3 матча из последних 15-ти.

Драма "Кленовых" в Сиэтле

Самый драматичный матч вечера прошел в Сиэтле, где местный "Кракен" обыграл "Торонто" со счетом 5:4. Поединок запомнился первым дублем в НХЛ от молодого форварда "Кленовых" Гэвина Маккенны, однако это не спасло его команду. Победу хозяевам на последних секундах третьего периода принес точный бросок Брендона Монтура.

В еще одном противостоянии "Колорадо" обыграло "Нью-Джерси" (5:2), преломив ход игры в третьем периоде (4:1) и прервав 4-матчевую победную серию "Дэвилс".

Результаты всех матчей игрового дня НХЛ:

  • "Вашингтон" – "Филадельфия" – 5:2 (1:0, 2:1, 2:1)
  • "Эдмонтон" – "Калгари" – 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)
  • "Колорадо" – "Нью-Джерси" – 5:2 (0:1, 1:1, 4:1)
  • "Сиэтл" – "Торонто" – 5:4 (1:1, 3:1, 1:2)

Ранее сборная Украины по хоккею обнародовала заявку на Европейский Кубок наций.

Теги: Хоккей НХЛ
Главные матчи
Кубок Украины 29 октября 18:00
Карпаты - : - Александрия
Кубок английской Лиги 29 октября 21:45
Эвертон - : - Ньюкасл
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