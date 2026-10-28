Первый выбор нового тренера: заявка сборной Украины по хоккею на Европейский Кубок наций

Сборная Украины по хоккею определилась с составом на первый этап Европейского кубка наций. Новый главный тренер Александр Бобкин вызвал 25 игроков, которые приступят к подготовке к чемпионату мира-2027.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт Федерации хоккея Украины .

Заявка сборной

Национальная команда Украины под руководством нового тренерского штаба готовится к первому этапу Европейского кубка наций, который станет частью подготовки к чемпионату мира-2027.

В ноябре "сине-желтые" встретятся со сборными Польши, Италии и Великобритании. Для участия в турнире главный тренер Александр Бобкин вызвал 25 хоккеистов: троих вратарей, девять защитников и 13 нападающих.

Состав сборной Украины на первый этап Европейского кубка наций

Вратари - Богдан Дьяченко ("Полония", Польша), Назар Бойко ("Сокол"), Артур Оганджанян ("Кируна", Швеция).

- Богдан Дьяченко ("Полония", Польша), Назар Бойко ("Сокол"), Артур Оганджанян ("Кируна", Швеция). Защитники - Игорь Мережко ("Пльзень", Чехия), Артем Гребеник ("Полония", Польша), Евгений Ратушный ("Сокол" Санок, Польша), Иван Сисак ("Сокол" Санок, Польша), Алексей Дахновский ("Кошице", Словакия) Словакия), Денис Матусевич ("Кременчуг"), Никита Боднар ("Поруба U20", Чехия).

- Игорь Мережко ("Пльзень", Чехия), Артем Гребеник ("Полония", Польша), Евгений Ратушный ("Сокол" Санок, Польша), Иван Сисак ("Сокол" Санок, Польша), Алексей Дахновский ("Кошице", Словакия) Словакия), Денис Матусевич ("Кременчуг"), Никита Боднар ("Поруба U20", Чехия). Нападающие - Даниил Трахт ("Лукко", Финляндия), Виктор Захаров ("Сокол" Санок, Польша), Денис Бородай ("Сокол" Санок, Польша), Андрей Денискин ("Торунь", Польша), Алексей Ворона ("Полония", Польша), Александр Пересунько ("Заглембе" Сосновец, Польша), Илларион Куприянов ("Дукла", Чехия), Алексей Евтехов ("Пардубице B", Чехия), Михаил Ковальчук ("Киев Кепиталз"), Богдан Панасенко ("Кошице", Словакия), Глеб Садовиков ("Берани" Злин, Чехия).

Когда Украина сыграет первый матч

Свой первый поединок на турнире сборная Украины проведет против Польши. Матч запланирован на четверг, 5 ноября, начало – в 21:00 по киевскому времени.

Европейский кубок наций станет для команды одним из этапов подготовки к чемпионату мира-2027.