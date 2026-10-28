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Зимние виды 28 октября 2026 · 11:08

Первый выбор нового тренера: заявка сборной Украины по хоккею на Европейский Кубок наций

Александр Бобкин вызвал 25 хоккеистов на ноябрьский турнир, где "сине-желтых" ждут три соперника
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Первый выбор нового тренера: заявка сборной Украины по хоккею на Европейский Кубок наций
Украинские хоккеисты готовятся к первому турниру с новым тренером (Фото: ФХУ)

Сборная Украины по хоккею определилась с составом на первый этап Европейского кубка наций. Новый главный тренер Александр Бобкин вызвал 25 игроков, которые приступят к подготовке к чемпионату мира-2027.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт Федерации хоккея Украины.

Заявка сборной

Национальная команда Украины под руководством нового тренерского штаба готовится к первому этапу Европейского кубка наций, который станет частью подготовки к чемпионату мира-2027.

В ноябре "сине-желтые" встретятся со сборными Польши, Италии и Великобритании. Для участия в турнире главный тренер Александр Бобкин вызвал 25 хоккеистов: троих вратарей, девять защитников и 13 нападающих.

Состав сборной Украины на первый этап Европейского кубка наций

  • Вратари - Богдан Дьяченко ("Полония", Польша), Назар Бойко ("Сокол"), Артур Оганджанян ("Кируна", Швеция).
  • Защитники - Игорь Мережко ("Пльзень", Чехия), Артем Гребеник ("Полония", Польша), Евгений Ратушный ("Сокол" Санок, Польша), Иван Сисак ("Сокол" Санок, Польша), Алексей Дахновский ("Кошице", Словакия) Словакия), Денис Матусевич ("Кременчуг"), Никита Боднар ("Поруба U20", Чехия).
  • Нападающие - Даниил Трахт ("Лукко", Финляндия), Виктор Захаров ("Сокол" Санок, Польша), Денис Бородай ("Сокол" Санок, Польша), Андрей Денискин ("Торунь", Польша), Алексей Ворона ("Полония", Польша), Александр Пересунько ("Заглембе" Сосновец, Польша), Илларион Куприянов ("Дукла", Чехия), Алексей Евтехов ("Пардубице B", Чехия), Михаил Ковальчук ("Киев Кепиталз"), Богдан Панасенко ("Кошице", Словакия), Глеб Садовиков ("Берани" Злин, Чехия).

Когда Украина сыграет первый матч

Свой первый поединок на турнире сборная Украины проведет против Польши. Матч запланирован на четверг, 5 ноября, начало – в 21:00 по киевскому времени.

Европейский кубок наций станет для команды одним из этапов подготовки к чемпионату мира-2027.

Ранее мы сообщали, что сборная Украины по хоккею получила нового главного тренера еще в начале августа.

Теги: Хоккей
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Кубок Украины 28 октября 13:00
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