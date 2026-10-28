Первый выбор нового тренера: заявка сборной Украины по хоккею на Европейский Кубок наций

Сборная Украины по хоккею определилась с составом на первый этап Европейского кубка наций. Новый главный тренер Александр Бобкин вызвал 25 игроков, которые приступят к подготовке к чемпионату мира-2027.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт Федерации хоккея Украины.
Национальная команда Украины под руководством нового тренерского штаба готовится к первому этапу Европейского кубка наций, который станет частью подготовки к чемпионату мира-2027.
В ноябре "сине-желтые" встретятся со сборными Польши, Италии и Великобритании. Для участия в турнире главный тренер Александр Бобкин вызвал 25 хоккеистов: троих вратарей, девять защитников и 13 нападающих.
Состав сборной Украины на первый этап Европейского кубка наций
Свой первый поединок на турнире сборная Украины проведет против Польши. Матч запланирован на четверг, 5 ноября, начало – в 21:00 по киевскому времени.
Европейский кубок наций станет для команды одним из этапов подготовки к чемпионату мира-2027.
Ранее мы сообщали, что сборная Украины по хоккею получила нового главного тренера еще в начале августа.