Перший вибір нового тренера: заявка збірної України з хокею на Європейський Кубок націй

Збірна України з хокею визначилася зі складом на перший етап Європейського кубка націй. Новий головний тренер Олександр Бобкін викликав 25 гравців, які розпочнуть підготовку до чемпіонату світу-2027.
Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на офіційний сайт Федерації хокею України.
Національна команда України під керівництвом нового тренерського штабу готується до першого етапу Європейського кубка націй, який стане частиною підготовки до чемпіонату світу-2027.
У листопаді "синьо-жовті" зустрінуться зі збірними Польщі, Італії та Великої Британії. Для участі в турнірі головний тренер Олександр Бобкін викликав 25 хокеїстів: трьох воротарів, дев’ятьох захисників і 13 нападників.
Склад збірної України на перший етап Європейського кубка націй
Свій перший поєдинок на турнірі збірна України проведе проти Польщі. Матч запланований на четвер, 5 листопада, початок - о 21:00 за київським часом.
Європейський кубок націй стане для команди одним з етапів підготовки до чемпіонату світу-2027.
Раніше ми повідомляли, що збірна України з хокею отримала нового головного тренера ще на початку серпня.