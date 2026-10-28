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Футбол 28 жовтня 2026 · 22:50

Українець розриває в Англії: форвард "Сандерленда" забив шикарний гол у Кубку ліги (відео)

21-річний Тимур Тутєров відзначився у протистоянні з представником АПЛ
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Українець розриває в Англії: форвард "Сандерленда" забив шикарний гол у Кубку ліги (відео)
Тимур Тутєров (фото: x.com/SunderlandAFC)

Український нападник "Сандерленда" Тимур Тутєров продовжує підкорювати англійський футбол. 21-річний форвард записав до свого активу черговий забитий м'яч у поточному сезоні.

Про це повідомляє Sport RBC.UA.

Блискавична контратака та другий гол сезону

Черговим успіхом українець відзначився у матчі 1/8 фіналу Кубка англійської ліги проти лондонського "Брентфорда". Зазначимо, що представник України у складі "Брентфорда", півзахисник Єгор Ярмолюк, був змушений пропустити цю зустріч через дискваліфікацію.

Епізод із голом стався на 29-й хвилині зустрічі, коли "Сандерленд" організував стрімку контратаку. Тутєров ідеально відкрився у штрафному майданчику суперника та отримав передачу фактично на порожні ворота, впевнено переправивши м'яч у сітку та зробивши рахунок 2:0.

Цей гол став для молодого українця вже другим у шести зіграних поєдинках за "червоно-білих" у нинішньому сезоні. Свій дебютний м'яч за англійський клуб Тимур забив раніше в рамках розіграшу Ліги Європи.

Хід матчу

Кубок англійської ліги. 1/8 фіналу

"Сандерленд" – "Брентфорд" – 3:1 (після першого тайму)

Голи: Талбі, 27, Тутєров, 29, Фофана, 39 – Вілсон, 42

Після першої половини матчу "Сандерленд" упевнено контролює хід кубкового протистояння, демонструючи високу ефективність у завершальній стадії атак. Гол Тутєрова став важливим кроком до загальної перемоги та виходу до наступного раунду турніру.

Також сьогодні "Динамо" стартувало в Юнацькій лізі УЄФА з гарячої перемоги.

Теги: Футбол
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