rbc.ua
UA | RU
Среда, 28 октября 2026
Футбол | Баскетбол | Теннис | Бокс | Зимние виды | Другое |
Главная Футбол Украинец разрывает в Англии: форвард "Сандерленда" забил шикарный гол в Кубке лиги (видео)
Поделиться
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Футбол 28 октября 2026 · 22:50

Украинец разрывает в Англии: форвард "Сандерленда" забил шикарный гол в Кубке лиги (видео)

21-летний Тимур Тутеров отличился в противостоянии с представителем АПЛ
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Украинец разрывает в Англии: форвард "Сандерленда" забил шикарный гол в Кубке лиги (видео)
Тимур Тутеров (фото: x.com/SunderlandAFC)

Украинский нападающий "Сандерленда" Тимур Тутеров продолжает покорять английский футбол. 21-летний форвард записал в свой актив очередной забитый мяч в текущем сезоне.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Молниеносная контратака и второй гол сезона

Очередным успехом украинец отличился в матче 1/8 финала Кубка английской лиги против лондонского "Брентфорда". Отметим, что представитель Украины в составе "Брентфорда", полузащитник Егор Ярмолюк, был вынужден пропустить эту встречу из-за дисквалификации.

Эпизод с голом произошел на 29-й минуте встречи, когда "Сандерленд" организовал стремительную контратаку. Тутеров идеально открылся в штрафной соперника и получил передачу фактически на пустые ворота, уверенно переправив мяч в сетку и сделав счет 2:0.

Этот гол стал для молодого украинца уже вторым в шести сыгранных поединках за "красно-белых" в нынешнем сезоне. Свой дебютный мяч за английский клуб Тимур забил в рамках розыгрыша Лиги Европы.

Ход матча

Кубок Английской лиги. 1/8 финала

"Сандерленд" – "Брентфорд" – 3:1 (после первого тайма)

Голы: Талби, 27, Тутеров, 29, Фофана, 39 – Уилсон, 42

После первой половины матча "Сандерленд" уверенно контролирует ход кубкового противостояния, показывая высокую эффективность в завершающей стадии атак. Гол Тутерова стал важным шагом к общей победе и выходу в следующий раунд турнира.

Также сегодня "Динамо" стартовало в Юношеской лиге УЕФА с горячей победы.

Теги: Футбол
🏆 Рейтинг букмекеров
1 BETKING На сайт
2 BETON На сайт
21+ Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Играйте ответственно.
Главные новости
Получил элитный статус: украинец Аонишики узнал свою позицию в новом рейтинге сумо Получил элитный статус: украинец Аонишики узнал свою позицию в новом рейтинге сумо Упущенный разгром и спасительный автогол: украинские клубы ярко стартовали в футзальной ЛЧ Упущенный разгром и спасительный автогол: украинские клубы ярко стартовали в футзальной ЛЧ Чемпионка мира вырвала победу в один укол: драматический финал Кубка Украины по фехтованию Чемпионка мира вырвала победу в один укол: драматический финал Кубка Украины по фехтованию
Мнения
Кирилл Круторогов
Пять ожиданий от Эль-Классико: Флик против Моуриньо, идея против войны Кирилл Круторогов Спортивный комментатор, журналист, автор книги "Бомбардир"
Максим Гайовий
"Сан-Антонио" в шаге от титула и шанс Михайлюка: чего ждать от нового сезона НБА Максим Гайовий Баскетбольный обозреватель
Александр Чепилко
Дюбуа сильнее Вордли. Почему реванш снова может завершиться досрочно Александр Чепилко Основатель и руководитель украинского медиаресурса про бокс LuckyPunch
Кирилл Круторогов
Сборная Украины: поблагодарим за разочарование Кирилл Круторогов Спортивный комментатор, журналист, автор книги "Бомбардир"