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Зимние виды 11 октября 2026 · 16:58

18-летний украинец установил уникальный рекорд на Гран-при по фигурному катанию

Егор Курцев сделал то, что раньше не удавалось никому в Украине
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
18-летний украинец установил уникальный рекорд на Гран-при по фигурному катанию
Егор Курцев (фото: ISU Figure Skating)
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Украинский фигурист Егор Курцев завоевал бронзовую медаль на завершившемся в польском Гданьске заключительном этапе юниорской серии Гран-при. Успешное выступление позволило 18-летнему харьковчанину установить исторический рекорд для отечественного мужского одиночного катания.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на НОК Украины.

"Бронза" в Гданьске

Соревнования в Польше проходили с 8 по 10 октября. По итогам короткой и произвольной программ Курцев занял третье место, набрав в сумме 198,84 балла.

Особенно удачно для украинца сложилась короткая программа, в которой он обновил личный рекорд, получив от судей 71,39 балла. Самой высокой оценкой в этой части соревнований отметили его каскад из тройного флипа и тройного тулупа – 11,59 балла за этот элемент стали лучшим результатом среди всех участников этапа.

В произвольной программе спортсмен заработал 127,45 балла, что гарантировало ему итоговое место на пьедестале почета.

Уникальное достижение на Гран-при

Завоеванная "бронза" стала для Курцева уже второй наградой подряд в нынешнем розыгрыше юниорского Гран-при. Ранее, в сентябре, харьковский фигурист выиграл серебряную медаль на этапе серии в турецкой Анкаре.

Благодаря этому успеху Егор стал первым представителем Украины за всю историю выступлений в мужском одиночном катании, которому удалось дважды подняться на пьедестал юниорского Гран-при, причем сделать это в течение одного спортивного сезона.

Ранее мы рассказали, как скандальный россиянин Плющенко попал на Гран-при , воспользовавшись другим флагом.

Теги: фігурист
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