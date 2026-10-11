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Зимові види 11 жовтня 2026 · 16:58

18-річний українець встановив унікальний рекорд на Гран-прі з фігурного катання

Єгор Курцев зробив те, що раніше не вдавалося нікому в Україні
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
18-річний українець встановив унікальний рекорд на Гран-прі з фігурного катання
Єгор Курцев (фото: ISU Figure Skating)
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Український фігурист Єгор Курцев завоював бронзову медаль на заключному етапі юніорської серії Гран-прі, що завершився в польському Гданську. Успішний виступ дозволив 18-річному харків'янину встановити історичний рекорд для вітчизняного чоловічого одиночного катання.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на НОК України.

"Бронза" у Гданську

Змагання у Польщі проходили з 8 по 10 жовтня. За підсумками короткої та довільної програм Курцев здобув підсумкову третю сходинку, набравши в сумі 198,84 бала.

Особливо вдало для українця склалася коротка програма, де він оновив власний рекорд, отримавши від суддів 71,39 бала. Найвищою оцінкою у цій частині змагань відзначили його каскад потрійного фліпа та потрійного тулупа – 11,59 бала за цей елемент стали найкращим результатом серед усіх учасників етапу.

У довільній програмі спортсмен заробив 127,45 бала, що гарантувало йому підсумкове місце на п'єдесталі пошани.

Унікальне досягнення на Гран-прі

Здобута "бронза" стала для Курцева вже другою нагородою поспіль у нинішньому розіграші юніорського Гран-прі. Раніше у вересні харківський фігурист виборов срібну медаль на етапі серії в турецькій Анкарі.

Завдяки цьому успіху Єгор став першим представником України за весь час виступів у чоловічому одиночному катанні, якому вдалося двічі зійти на п'єдестал пошани юніорського Гран-прі, до того ж зробити це впродовж одного спортивного сезону.

Раніше ми розповіли, як скандальний росіянин Плющенко потрапив на Гран-прі, скориставшись іншим прапором.

Теги: фігурист
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